Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết Tổ Công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vừa phát hiện một công ty đã ký, đóng dấu "khống" các "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" sai quy định.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 12/8, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết Tổ Công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vừa phát hiện một công ty đã ký, đóng dấu "khống" các "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" sai quy định.

Cụ thể, sáng cùng ngày, Tổ Công tác chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực cầu Trường Đai, phường Thới An, quận 12 trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện P.M.K.(SN 1991, quê Vĩnh Long) có dấu hiệu bất thường khi qua chốt.

Số giấy tờ bị thu giữ - Ảnh: Người Lao Động

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác và lực lượng CSGT phát hiện trong cốp xe của K. có 7 tờ "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" có đóng dấu tròn và chữ ký của đại diện Công ty TNHH Thực phẩm N.G (trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM) nhưng để trống nhiều mục, không có thông tin của người được xác nhận.

K. khai là nhân viên Công ty Thực phẩm N.G và đang trên đường đi giao các tờ "Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc" cho một số khách hàng quen của công ty để họ tự điền thông tin cá nhân vào và sử dụng đi qua các chốt kiểm soát phòng dịch.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với K. về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", quy định tại Nghị định 117/NĐ-CP, đồng thời thu giữ 7 Giấy xác nhận "khống" nêu trên.

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