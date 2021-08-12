'Nghẹt thở' giây phút cảnh sát 'giải cứu' người đàn ông ở TP.HCM ngồi 'hóng gió' trên thành cầu giữa đêm khuya

Đêm muộn, người đàn ông ra ngồi ở thành cầu Ông Lãnh ở quận 1, TP.HCM với những biểu hiện lạ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, khuya 11/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn và công an phường ở quận 1, TP.HCM vừa giải cứu kịp thời một người đàn ông ngồi "hóng gió" ở thành cầu ông Lãnh.

Cụ thể, Gia đình và Xã hội thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30. Lực lượng chức năng tuần tra phát hiện một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) có biểu hiện bất thường, ngồi vắt vẻo trên mép cầu. Sau đó đơn vị của Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an Quận 1 được điều động đến hỗ trợ giải cứu.

Đêm khuya, người này đứng ở mép ngoài cầu - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Khi các lực lượng chức năng có mặt đã liên tục khuyên người đàn ông này bình tĩnh, để tìm cách giải quyết. Trong lúc này nệm hơi của PCCC cũng được đặt phía dưới để đề phòng tình huống xấu khi người đàn ông nhảy từ trên cầu xuống.

Sau gần 1 tiếng, khi thấy nệm hơi được di chuyển tới vị trí chỗ mình, người đàn ông vội đứng dậy thì được lực lượng chức năng kịp thời khống chế rồi đưa vào trong lan can cầu an toàn.

Người đàn ông được đưa vào lề đường an toàn - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Qua test nhanh Covid-19 người đàn ông cho kết quả âm tính. Sau đó, cán bộ chiến sĩ tham gia cũng được phun khử khuẩn.

Sau đó người đàn ông được bàn giao cho Công an phường cầu Ông Lãnh để lấy lời khai, xử lý.

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