Nam thanh niên hóa 'đoàn rước dâu' tại điểm tiêm chủng, cười tít mắt tâm sự: 'Ngày nào không đi tình nguyện lại thấy như thiếu điều gì đó'

Mới đây, một thành viên của đội tình nguyện đã khệ nệ bưng những chiếc ô lớn để che cho các cụ ông cụ bà vì trời đột ngột đổ cơn mưa.

Thời điểm dịch bệnh căng thẳng, hoạt động tiêm chủng được tiến hành đẩy nhanh và gấp rút để kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Tại điểm tiêm chủng , nhiều hình ảnh đẹp đã được người dân mạng ghi lại và đăng tải lên MXH khiến CĐM ấm lòng.

Trước khi tham gia vào đội công tác xã hội hỗ trợ điều phối tại điểm tiêm, Thanh Sang là quản lý cửa hàng đồng hồ trong trung tâm thương mại. Từ khi dịch bùng phát, phải tạm ngừng kinh doanh, anh không về quê ở Long An mà ở lại TP.HCM và đăng ký tham gia làm tình nguyện viên chống dịch.

Theo thông tin từ Zing News, hình ảnh trên được ghi lại tại điểm tiêm Bệnh viện Phụ sản Mê Kông (quận Tân Bình) vào chiều ngày 10/8. Còn nam thanh niên tên là Huỳnh Thanh Sang (23 tuổi).

Thời gian đầu, Sang hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở TP.Thủ Đức. Từ đầu tháng 8 tới nay, anh hỗ trợ điều phối tại điểm tiêm vaccine Bệnh viện Phụ sản Mê Kông.

'Đoàn rước dâu' tại điểm tiêm chủng - Ảnh: Zing News

Thanh Sang chia sẻ: "Lúc đó trời mưa rất to, nhưng các cụ ai cũng cười vui vẻ, phấn khởi lắm. Mấy cụ còn bảo cảm giác như gia đình hai họ đang đi rước dâu ngày cưới, mình bất ngờ vì nhìn lại đúng là giống thật. Đây sẽ là kỷ niệm ngày mưa ở Sài Gòn mà mình không thể nào quên".

Anh tâm sự lúc đầu chỉ có ý định đăng ký đi tình nguyện vì buồn chán khi không có việc để làm. Thế nhưng dần dần, anh cũng cảm thấy công việc mình đang mang lại nhiều ý nghĩa cho xã hội, giữa tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh. Đồng thời, chàng trai trẻ cũng tự hào và yêu công việc mình đang làm hơn khi thấy những nụ cười của người dân. Anh tâm sự: "Bây giờ, ngày nào không đi tình nguyện cùng mọi người là mình lại thấy như thiếu điều gì đó. Lo lắng cũng nhiều, nhưng mình nghĩ rằng bản thân còn trẻ, có sức khỏe, nên giống như hàng nghìn tình nguyện viên khác, mình cũng muốn góp sức để Sài Gòn sớm khỏe lại".

Hình ảnh anh thanh niên cao lênh khênh, vác chiếc ô to che cho những người lớn tuổi tại điểm tiêm khiến cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi vì sự sáng tạo và tận tâm của những thành viên trong tổ công tác xã hội.