Lời dụng dịch bệnh, nam thanh niên ở Cà Mau tuồn chất cấm bán kiếm lời, ngụy trang tinh vi trong những gói khô gà

Xã hội 11/08/2021 18:07

Các đối tượng tội phạm dụng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua cửa ngõ đầu vào là TP.Cà Mau.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 11/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau cho biết qua công tác nắm tình hình, biết được các đối tượng tội phạm sẽ lợi dụng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Cà Mau thông qua cửa ngõ đầu vào là TP.Cà Mau.

Cụ thể, tối 10/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy kết hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Tân Thành (TP.Cà Mau) bắt quả tang một đối tượng Lý Duy Khánh (SN 1996; ngụ xã Tân Thành) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra gói hàng của Khánh mang theo trên người, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong 7 bọc khô gà được "ém" thêm 7 bịch nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy, có trọng lượng khoảng nửa ký, cùng một số tang vật khác.

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Ma túy được giấu trong khô gà - Ảnh: Người Lao Động

Khai thác nhanh, Khánh thừa nhận tang vật trên là ma túy tổng hợp do Khánh mua từ TP.HCM về để bán lại cho các đối tượng nghiện khác. Trên đường đi bán, Khánh đã bị bắt giữ.

Test nhanh, Khánh dương tính với chất ma túy.

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