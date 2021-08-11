Bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý đặc biệt về việc tiêm vắc xin COVID-19 đối với phụ nữ mang thai và cho con bú

Trong buổi phát trực tiếp cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế về Chích ngừa vắc xin COVID-19 cho phụ nữ mang thai và cho con bú, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã tư vấn và giải đáp thắc mắc của người dân về vấn đề này.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát căng thẳng và có diễn biến phức tạp, nhất là tại TP.HCM, việc tiêm chủng vắc xin COVID-19 đang được tiến hành gấp rút nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ lây nhiễm trên diện rộng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp còn có lo ngại về các vấn đề sức khỏe có liên quan đến tiêm ngừa, đặc biệt là với đôi tượng phụ nữ mang thai và cho con bú. Tại buổi phát trực tiếp cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế về Chích ngừa vắc xin cho phụ nữ mang thai và cho con bú, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã tư vấn và giải đáp thắc mắc của người dân về vấn đề này.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp thắc mắc - Ảnh chụp màn hình Theo đó, bác sĩ nhận định đối với trường hợp phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể tham gia tiêm chủng, ngoài ra việc tiêm vắc xin sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi. Không những thế, ngay khi tiêm vắc xin, cơ thể người mẹ tạo được miễn dịch sau chích ngừa cũng sẽ tạo được cho em bé theo cơ chế truyền qua nhau. Liên quan đến việc nhiều phụ nữ mang thai thắc mắc về việc nếu không đi ra ngoài thì có cần phải tiêm vắc xin và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở đối tượng này như thế nào, bác sĩ lý giải: "Chúng ta không thể đảm bảo việc hoàn toàn ở trong nhà mà không tiếp xúc với ai. Việc mắc COVID-19 ở phụ nữ mang thai rất nguy hiểm. Vì phụ nữ mang thai rất dễ bị viêm phổi, ngoài ra nếu mắc bệnh trong thai kỳ thì nguồn dinh dưỡng cho em bé sẽ không đủ, dễ dẫn đến trường hợp em bé bị nhẹ cân". Chính vì thế, bác sĩ cũng khẳng định phụ nữ mang thai nên chích ngừa.

Ngoài ra, thông tin về việc COVID-19 lây lan qua đường thông gió tại các khu chung cư, bác sĩ Khanh khẳng định: "Tại các khu chung cư, nguy cơ lây nhiễm tại các điểm như hành lang hẹp, có thói quen đóng kín cửa, các tay nắm và thang máy. Chính vì thế khi đi ra ngoài phải đảm bảo mang theo nước rửa tay sát khuẩn, mang khẩu trang và đặc biệt tại các khu vực thang máy không nên vào liền mà phải ấn nút đợi cho tất cả các luồng gió đẩy không khí ra ngoài. Bên cạnh đó, người dân sống tại khu chung cư có thể đề nghị ban quản lý thực hiện vệ sinh các tay nắm cửa". Ảnh minh họa: Internet Cũng trong buổi phát trực tiếp, nhiều khán giả đã có câu hỏi về việc thời gian tiêm vắc xin đối với phụ nữ sắp sinh và vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc trung tâm Sản phụ khoa, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM giải thích hoàn toàn có thể tiêm vắc xin và không chần chừ để có thể tạo kháng thể bảo vệ cho mình và cho con. Ngoài ra, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, bác sĩ CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết người dân hoàn toàn có thể đi tiêm ngừa không cần khoảng cách. Cụ thể, nếu đã có tiêm một loại vắc xin khác trước khi đi tiêm COVID-19, người dân có thể không cần phụ thuộc vào số ngày cách nhau là 14 ngày. Hay nói cách khác, người dân hoàn toàn yên tâm đi tiêm ngừa không cần có khoảng cách với các loại vắc xin trước.

Chuyên gia y tế nhận định về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua đường thông gió tại các chung cư ở TP.HCM Một số chung cư trên địa bàn TP.HCM đã gửi cảnh báo đến cư dân về việc hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-truong-huu-khanh-luu-y-dac-biet-ve-viec-tiem-vac-xin-covid-19-doi-voi-phu-nu-mang-thai-va-cho-con-bu-417396.html