Vụ 'bác sĩ Khoa' rút ống thở cứu sản phụ sinh đôi: Cư dân mạng nghi vấn 'trùm cuối' nhận tiền từ thiện

Xã hội 11/08/2021 14:52

Sau khi Sở TTTT TP.HCM ra quyết định xử phạt các cá nhân đăng tin giả liên quan câu chuyện bác sĩ Khoa tự tay rút ống thở của mẹ mắc COVID-19 nặng, để cứu sản phụ sinh đôi, MXH bắt đầu lan truyền thông tin về các tài khoản ảo liên quan.

Liên quan đến vụ "bác sĩ Khoa" rút ống thở của mẹ mắc COVID-19 để sản phụ sinh đôi, nhiều người phát hiện một nhân vật đứng ra nhận tiền từ thiện.

Theo thông tin từ VTC News, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn TP.HCM diễn ra sáng 10/8,  ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.HCM cho biết, ngày 9/8, Sở đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin này và xử phạt vì chia sẻ thông tin sai sự thật.

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Cơ quan chức năng khẳng định thông tin về bác sĩ Khoa là giả - Ảnh: VTC News

Ngoài ra sau khi Sở TTTT TP.HCM ra quyết định xử phạt các cá nhân đăng tin giả, MXH bắt đầu lan truyền thông tin về các tài khoản Facebook ảo liên quan đến bác sĩ Khoa và một nhóm tên "nhà 82".

Trong đó nổi lên một nhân vật tên N.T.M.T. - người được cho là đứng ra nhận tiền từ thiện sau các câu chuyện đẫm nước mắt trên Facebook. 

Một tài khoản Facebook khác có tên H.M.A.Đ. khẳng định bản thân sống chung nhà với người tên T., T. lại có mối quan hệ mật thiết với bác sĩ Khoa và các thành viên trong nhóm "nhà 82".

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Tài khoản Facebook H.M.A.Đ. đã từng chuyển tiền cho T. làm từ thiện - Ảnh: VTC News

Đ. viết trên Facebook cá nhân: “Vì T. ở cùng nhà với mình nên mình cũng kết bạn với các bạn của T. trong đó có "nhóm 82". "Nhóm 82" theo lời T. nói là một nhóm bác sĩ ở chung một nhà tại địa chỉ 82 (mình không biết đường) thuộc phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức”

Đ. cũng cho biết, ngày 8/3/2021, Đ. từng chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản T. với mục đích làm từ thiện. 

Cũng trong bài đăng trên Facebook cá nhân, Đ. cho hay hiện không ở TP.HCM mà ở nhà tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Tuy nhiên, liên quan đến vụ việc này một lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc thông tin: "Hiện đơn vị cũng chưa nắm được thông tin về H.M.A.Đ. liên quan tới vụ việc bác sĩ Khoa". 

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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