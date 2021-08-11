Phát hiện lô thuốc nhập lậu từ Trung Quốc, được quảng cáo tràn lan ở TP.HCM với công dụng trị Covid-19

Cơ quan chức năng phát hiện hàng nghìn vỉ thuốc tân dược nhập lậu từ Trung Quốc được quảng cáo là có thể chữa Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 11/8, Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Công an TP phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược nhập lậu tại một căn nhà ở quận Bình Tân.

Qua kiểm đếm ban đầu, lô thuốc có khoảng 2.800 hộp thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu. Toàn bộ có tên là hiệu Lianhua Qingwen jiaonang (Liên hoa thanh ôn), bao bì toàn chữ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán lô thuốc trên và khai nhận mua thuốc từ một người phụ nữ ở TP.Móng Cái, Quảng Ninh với giá 78.000 đồng/hộp, sau đó đem về TP.HCM rao bán trên mạng kiếm lời.

Ước tính giá trị lô hàng gần 200 triệu đồng. Hiện, lực lượng chức năng đã tạm giữ lô thuốc để tiếp tục điều tra.

Được biết, Liên hoa thanh ôn là một loại thuốc thảo dược, thành phần có hoa kim ngân, hoa chuông vàng Nhật Bản và một số loại thực vật khác, được sản xuất bởi hãng Dược phẩm Yiling Pharmaceutical của Trung Quốc, để hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Cơ quan chức năng thu giữ lô thuốc - Ảnh: Zing News

Trên mạng xã hội, nhiều người bán quảng cáo loại thuốc này có thể chữa trị các bệnh như ho, sốt, đau họng, nhức mỏi cơ… lên đến 400.000 đồng/hộp. Một số người bán khác còn cho rằng thuốc có thể điều trị bệnh Covid-19.

Hiện, Bộ Y tế khẳng định không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào chữa được bệnh, thay thế được thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời; không nên mua, sử dụng các thực phẩm chức năng, thuốc bán trôi nổi.

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