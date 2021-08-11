Bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) đã phá cửa sổ nhảy khỏi bệnh viện để bỏ trốn.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 11/8,Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (Bình Thuận) cho biết, đêm 10/8, một bệnh nhân nam đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện đã nhảy lầu bỏ trốn.

Cụ thể, nam thanh niên trên là bệnh nhân L.Đ.K.T. (39 tuổi) ngụ khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tối 10/8, dù cửa sổ trên lầu một nơi T. điều trị đã khóa nhưng T. vẫn phá cửa nhảy lầu trốn thoát. Được biết, L.Đ.K.T. là người nghiện ma túy nặng. Hiện công an thị xã La Gi đang tổ chức truy bắt nam thanh niên này.

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