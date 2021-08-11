Đồng Nai ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, gần 1.000 bệnh nhân trong một ngày, toàn tỉnh vượt mức 10.000 ca

Xã hội 11/08/2021 08:39

Sáng 11/8, Sở Y tế tinh Đồng Nai cho biết trong ngày 10/8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 975 ca dương tính COVID-19, 2 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 11/8, Sở Y tế tinh Đồng Nai cho biết trong ngày 10/8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 975 ca dương tính COVID-19, trong đó có 18 ca qua sàng lọc và 957 ca trong khu cách ly.

Huyện Vĩnh Cửu có số ca nhiều nhất với 642 ca đều ở xã Thạnh Phú. TP.Biên Hòa có 199 ca, các phường Long Bình Tân 42 ca, Long Bình 30 ca, Hòa Bình 18 ca. Huyện Trảng Bom 126 ca, trong đó xã Hố Nai 3 có 63 ca, xã Bắc Sơn 55 ca, 8 ca còn lại ghi nhận ở các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất, TP.Long Khánh.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư tính cho đến nay là 10.627 ca, trong đó TP.Biên Hòa nhiều nhất với 4.601 ca, huyện Vĩnh Cửu 2.145, huyện Nhơn Trạch 1.951, huyện Trảng Bom 725, huyện Thống Nhất 261 ca.

Trong ngày có thêm 303 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, tổng cộng đã có 1.570 bệnh nhân khỏi bệnh. Có 2 bệnh nhân không qua khỏi, tổng 84 ca tử vong trong đợt dịch. Hiện còn 37 bệnh nhân nguy kịch và 100 bệnh nhân nặng. 

Theo nhận định, tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới thông qua lấy mẫu diện rộng tại xã Thạnh Phú, tập trung số lượng ca nhiễm lớn tại một số khu nhà trọ đã có ổ dịch trước đó. Tiếp tục ghi nhận ca mắc ở một số công ty một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ ở các huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Tại TP.Biên Hòa ghi nhận số mắc cao tại các phường trọng điểm truy vết, lấy mẫu.

Tài xế nhận chở 'chui' 11 khách từ TP.HCM về Phú Yên, đến chốt kiểm dịch phát hiện một người dương tính COVID-19

Tài xế nhận chở 'chui' 11 khách từ TP.HCM về Phú Yên, đến chốt kiểm dịch phát hiện một người dương tính COVID-19

Trong thời điểm giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, hai ô tô vẫn nhận chở 'chui' 11 người từ TP.HCM về Phú Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ca mắc mới ca dương tính ở Đồng Nai

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 14 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 14 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 43 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 6 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 8 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1