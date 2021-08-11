Sáng 11/8, Sở Y tế tinh Đồng Nai cho biết trong ngày 10/8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 975 ca dương tính COVID-19, 2 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, sáng 11/8, Sở Y tế tinh Đồng Nai cho biết trong ngày 10/8 toàn tỉnh ghi nhận thêm 975 ca dương tính COVID-19, trong đó có 18 ca qua sàng lọc và 957 ca trong khu cách ly.

Huyện Vĩnh Cửu có số ca nhiều nhất với 642 ca đều ở xã Thạnh Phú. TP.Biên Hòa có 199 ca, các phường Long Bình Tân 42 ca, Long Bình 30 ca, Hòa Bình 18 ca. Huyện Trảng Bom 126 ca, trong đó xã Hố Nai 3 có 63 ca, xã Bắc Sơn 55 ca, 8 ca còn lại ghi nhận ở các huyện Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất, TP.Long Khánh.

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Như vậy, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ tư tính cho đến nay là 10.627 ca, trong đó TP.Biên Hòa nhiều nhất với 4.601 ca, huyện Vĩnh Cửu 2.145, huyện Nhơn Trạch 1.951, huyện Trảng Bom 725, huyện Thống Nhất 261 ca.

Trong ngày có thêm 303 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, tổng cộng đã có 1.570 bệnh nhân khỏi bệnh. Có 2 bệnh nhân không qua khỏi, tổng 84 ca tử vong trong đợt dịch. Hiện còn 37 bệnh nhân nguy kịch và 100 bệnh nhân nặng.

Theo nhận định, tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới thông qua lấy mẫu diện rộng tại xã Thạnh Phú, tập trung số lượng ca nhiễm lớn tại một số khu nhà trọ đã có ổ dịch trước đó. Tiếp tục ghi nhận ca mắc ở một số công ty một số doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ ở các huyện Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu. Tại TP.Biên Hòa ghi nhận số mắc cao tại các phường trọng điểm truy vết, lấy mẫu.

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