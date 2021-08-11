Tài xế nhận chở 'chui' 11 khách từ TP.HCM về Phú Yên, đến chốt kiểm dịch phát hiện một người dương tính COVID-19

Xã hội 11/08/2021 08:27

Trong thời điểm giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, hai ô tô vẫn nhận chở 'chui' 11 người từ TP.HCM về Phú Yên.

Theo thông tin từ Zing News, tối 10/8, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), cho hay cơ quan này đang xác minh, xử lý vụ ô tô chở chui người từ các tỉnh phía nam về Phú Yên vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 5h ngày 10/8, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa, phát hiện 11 người mang ba lô, túi xách đi bộ qua chốt.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển, yêu cầu khai báo y tế. Qua xét nghiệm nhanh, ông T.V.D. (40 tuổi ngụ xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa) có kết quả dương tính với nCoV, những người còn lại âm tính. 

cho chui 1
Hai xe ô tô chở 11 người về Phú Yên - Ảnh: Zing News

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên cho biết chiều 9/8, hai nhóm với 11 người trên hai ôtô biển số Phú Yên từ TP.HCM về Phú Yên với giá 1,4-1,6 triệu đồng/người.

Khi đến cách trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân Đông) khoảng 300 m, hai tài xế yêu cầu 11 người trên đi bộ qua chốt rồi sẽ có người đưa về nhà. Sau đó, hai tài xế điều khiển ôtô đi đâu chưa xác định được.

Ông D. sau đó đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến Đông Hòa chờ kết quả xét nghiệm PCR. 10 người còn lại đã được bàn giao cho các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Trần Khắc Quang cho biết thêm Công an TX Đông Hòa đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý vụ các ôtô loại 7 chỗ ngồi chở 17 người từ TP.HCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 7/8, tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Xuân Nam, Công an TX Đông Hòa phát hiện 3 ôtô biển số Phú Yên chở 17 người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam về quê trái quy định về phòng chống dịch. Những người đi trên ô tô cho biết nhà xe thu 1,3-1,6 triệu đồng mỗi người để chở về quê.

Khách thuê bị đuổi khỏi phòng vì nợ tiền điện nước vẫn có thái độ thách thức, đòi tặng sách 'Đắc Nhân Tâm' cho chủ trọ?

Khách thuê bị đuổi khỏi phòng vì nợ tiền điện nước vẫn có thái độ thách thức, đòi tặng sách 'Đắc Nhân Tâm' cho chủ trọ?

Sau vụ 'chị gái' bị chủ trọ đuổi khỏi trọ vì thái độ 'lồi lõm', mới đây MXH lại xuất hiện một 'anh trai' tiếp tục bị chủ nhà yêu cầu 'cuốn gói' khỏi phòng.

Xem thêm
Từ khóa:   chở chui hai ô tô chở khách COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 19 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 48 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 12 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 14 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1