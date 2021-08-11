Tài xế nhận chở 'chui' 11 khách từ TP.HCM về Phú Yên, đến chốt kiểm dịch phát hiện một người dương tính COVID-19

Trong thời điểm giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, hai ô tô vẫn nhận chở 'chui' 11 người từ TP.HCM về Phú Yên.

Theo thông tin từ Zing News, tối 10/8, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), cho hay cơ quan này đang xác minh, xử lý vụ ô tô chở chui người từ các tỉnh phía nam về Phú Yên vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 5h ngày 10/8, lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 1, xã Hòa Xuân Đông, TX Đông Hòa, phát hiện 11 người mang ba lô, túi xách đi bộ qua chốt.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ, thủ tục di chuyển, yêu cầu khai báo y tế. Qua xét nghiệm nhanh, ông T.V.D. (40 tuổi ngụ xã Hòa Tân Đông, TX Đông Hòa) có kết quả dương tính với nCoV, những người còn lại âm tính.

Hai xe ô tô chở 11 người về Phú Yên - Ảnh: Zing News

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên cho biết chiều 9/8, hai nhóm với 11 người trên hai ôtô biển số Phú Yên từ TP.HCM về Phú Yên với giá 1,4-1,6 triệu đồng/người.

Khi đến cách trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Phú Khê 2 (xã Hòa Xuân Đông) khoảng 300 m, hai tài xế yêu cầu 11 người trên đi bộ qua chốt rồi sẽ có người đưa về nhà. Sau đó, hai tài xế điều khiển ôtô đi đâu chưa xác định được.

Ông D. sau đó đã được đưa đến Bệnh viện dã chiến Đông Hòa chờ kết quả xét nghiệm PCR. 10 người còn lại đã được bàn giao cho các địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Trần Khắc Quang cho biết thêm Công an TX Đông Hòa đang tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý vụ các ôtô loại 7 chỗ ngồi chở 17 người từ TP.HCM về Phú Yên trái quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 7/8, tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hòa Xuân Nam, Công an TX Đông Hòa phát hiện 3 ôtô biển số Phú Yên chở 17 người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam về quê trái quy định về phòng chống dịch. Những người đi trên ô tô cho biết nhà xe thu 1,3-1,6 triệu đồng mỗi người để chở về quê.

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