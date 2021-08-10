Hai chị em nhiễm COVID-19 ra viện, bơ vơ khi bố mẹ và ông nội đã qua đời, khiến cư dân mạng xót xa: 'Dịch bệnh đã lấy đi của các em quá nhiều'

Xã hội 10/08/2021 21:03

Hai chị em ở quận 10 TP.HCM ra viện sau thời gian điều trị COVID-19. Đang có đủ cha mẹ, có một mái ấm gia đình bỗng dưng mồ côi, bơ vơ, chẳng nơi nương tựa. Dịch bệnh COVID-19 đã lấy đi của các em quá nhiều.

Đại dịch Covid-19 ở vào giai đoạn căng thẳng, mỗi ngày thông tin về ca nhiễm bệnh và bệnh nhân tử vong khiến người dân xót xa và luôn hy vọng "con vi rút nguy hiểm" này sớm được kiểm soát để không còn những cảnh bố mẹ xa con, ông bà xa cháu đẫm nước mắt.

Mới đây, trên Page chính thức của bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã đăng tải câu chuyện về chuyến xe 0 đồng đưa hai em bé đã hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 về nhà.

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Mất cả ba lẫn mẹ, ông nội cũng ra đi sau đó ít ngày, 2 em bỗng chốc bơ vơ - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Đó là 2 chị em L.N.K.N, 13 tuổi và L.Đ.H, 7 tuổi, sống với ông nội và ba mẹ tại một căn hộ thuê tại quận 10, TP.HCM.

Hai em bé đã dũng cảm vượt qua bạo bệnh và được ra viện, nhưng chờ các em không phải là không khí gia đình đoàn tụ mà lại là sự mất mát quá lớn. Theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, ngày 23, 24/7 ba và mẹ tụi nhỏ liên tục trở nặng và mất cách nhau 1 ngày.

Ba ngày sau, tin dữ lại đổ dồn lên 2 đứa trẻ thơ dại khi ông nội cũng qua đời. Từ một gia đình đầy đủ ông bà, bố mẹ, bỗng chốc 2 em mất đi chỗ dựa lớn nhất giữa thời điểm dịch bệnh quái ác.  Sau đó, phòng Công tác Xã hội của bệnh viện Nhi đồng TP đã liên hệ với bà ngoại ở Đồng Nai, 2 bé sẽ được đón về nuôi sau chuỗi ngày điều trị ổn định và có kết quả PCR âm tính.

Ông bà ngoại của hai bé hiện vẫn còn 4 người con đang sống chung chưa lập gia đình riêng. Mặc dù điều kiện tuy không phải là khá giả, nhưng đó là "máu mủ ruột già", là "khúc ruột" của con gái. Vì thế, họ vẫn đón hai bé về nuôi, có rau ăn rau có cháo ăn cháo.

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Hai em được ông bà ngoại đón về nuôi - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

 

Phòng công tác XH cũng vận động nhà hảo tâm chuẩn bị cho các bé ít vật dụng mang về để tiếp tục cách ly tại nhà, đồng thời cũng liên hệ địa phương để hỗ trợ thêm cho các bé.

Hành lý mà hai chị em mang về cũng hơn 100kg gồm nước rửa tay có vòi, 4 lót cồn 70 độ, nước lau sàn, viên tẩy bồn cầu, khẩu trang y tế trẻ em, người lớn… Thế nhưng có lẽ với hai đứa nhỏ hiện tại những món đồ đó không thể lấp được khoảng trống mất mát người thân quá lớn trong lòng. 

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Tổ công tác xã hội đã hỗ trợ nhiều vật dụng cho 2 bé - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Trước hoàn cảnh của hai bé, phòng công tác xã hội đã liên hệ chuyến xe 0 đồng đưa hai bé về quê với ông bà ngoại. Mong rằng những ngày sau đó, hai bé sẽ lại tiếp tục mạnh mẽ vượt qua sự mất mát và sống vui, khỏe mạnh. 

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