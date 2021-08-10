Trợ lý thầy thuốc 'rởm' mồm mép quảng cáo thuốc trị mất ngủ thần thánh rồi 'cuỗm' gần 300 triệu của người phụ nữ ở Hà Nội

Xã hội 10/08/2021 19:59

Đối tượng giả danh trợ lý thầy thuốc để tạo sự tin tưởng rồi lừa đảo hơn 270 triệu đồng của một người phụ nữ qua việc quảng cáo sự thần thánh của thuốc giảm mất ngủ, giảm cân.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, ngày 10/8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Lãm (SN 1998, huyện Thanh Miện, Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó (ngày 22/7), Công an huyện Thanh Oai nhận được tin báo của bà Phạm Thị S. (SN 1967, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai) về việc bị đối tượng tên Sơn lừa đảo số tiền 270 triệu đồng. Hiện đối tượng đang hẹn gặp ở Bưu điện huyện Thanh Oai, để tiếp tục lừa đảo. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc. Cơ quan Công an đã lập biên bản sự việc đưa bà S. cùng nam thanh niên đang gặp mặt về trụ sở để làm rõ.

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Đối tượng Lãm tại cơ quan công an - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Lãm đã khai nhận việc làm vi phạm pháp luật của bản thân, Lãm giả danh trợ lý thầy thuốc để tạo sự tin tưởng của bà S. rồi nhiều lần yêu cầu bà S. đưa tiền cho mình để chiếm đoạt tiền của bà S. với số tiền hơn 270 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12/2020, thông qua Facebook, Nguyễn Văn Lãm có được số điện thoại của bà S. và gọi điện cho bị hại, tự giới thiệu tên Hoàng Văn Sơn là tư vấn bán thuốc trị mất ngủ, thuốc trị rụng tóc và thuốc giảm cân.

Sau khi nghe Lãm quảng cáo công dụng thần thánh, bà S. đã mua thuốc của Lãm nhiều lần với tổng số tiền 190 triệu đồng (theo bà S. trình bày). 

Đến đầu tháng 6/2021, Lãm nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà S. nên gọi điện nói với bà S. nếu nộp một khoảng phí 32 triệu đồng thì sẽ được nhận lại được tiền hỗ trợ bằng toàn bộ số tiền bà S. đã bỏ ra mua thuốc.

Do tin tưởng Lãm nên bà S. đã đưa cho Lãm số tiền 32 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Lãm tiếp tục yêu cầu bà S. đưa tiền cho Lãm nhiều lần trên địa bàn huyện, tổng số tiền 270 triệu đồng.

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