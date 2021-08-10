Vợ ra đường không cần thiết, chồng phóng xe đến 'bảo kê' không ký biên bản, liền lãnh trọn hình phạt 'kịch khung'

Vợ ra đường không cần thiết bị xử phạt, chồng đến tận nơi lớn tiếng chửi bới, liền bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 10/8, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 UBND phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Thị Hồng Thúy (44 tuổi) và chồng là Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Long).

Thuý bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra đường không cần thiết, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hùng bị phạt 2,5 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Hai vợ chồng tại cơ quan chức năng - Ảnh: Zing News

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thúy chạy xe máy trên đường Trần Phú nhưng không chứng minh được việc ra đường trong trường hợp không cần thiết nên tổ tuần tra lập biên bản.

Thúy gọi điện thoại cho chồng đến hiện trường. Hùng đã lớn tiếng chửi bới, xúc phạm, kích động cản trở người thi hành công vụ và kêu chị Thúy không ký vào biên bản vi phạm.

Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã đưa 2 vợ chồng cùng về trụ sở công an, lập biên bản vi phạm.

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