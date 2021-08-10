Nhiều trẻ em ở Đắk Lắk mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây sau khi cùng tham gia tiệc sinh nhật

Một gia đình tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Phần lớn những cháu nhỏ mắc Covid-19 được phát hiện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 10/8 đều có tham dự buổi sinh nhật này. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết.

Theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 10/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết tính đến 16h ngày 10/8, tỉnh ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số lên 446 trường hợp. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) hiện chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo đó, ngày 9/8, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk ghi nhận các trường hợp có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn 7, xã Vụ Bổn. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra và giám sát. Ngày 10/8, xét nghiệm Realtime PCR do Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên trả lời có 16 trường hợp tại thôn 7, xã Vụ Bổn dương tính với SARS-CoV-2.

Tiến hành xét nghiệm hơn 800 người dân - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tối 5/8, một gia đình tại thôn này tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Phần lớn những cháu nhỏ mắc Covid-19 nói trên có tham dự buổi sinh nhật này. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết.

Trước đó, tại thôn 6, xã Vụ Bổn (gần với thôn 7) cũng ghi nhận 3 ca bệnh là người trong một nhà, có người từ tỉnh Bình Dương về.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cho biết ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh đầu tiên, huyện đã quyết định cách ly y tế toàn bộ khu vực thôn 6 và 7 để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Nhằm truy vết triệt để các trường hợp liên quan, đến chiều nay (10/8), huyện đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 800 người dân thôn 6 và 7.

Cũng trong ngày 10/8, tỉnh Đắk Lắk có 14 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, được cho xuất viện về theo dõi tại nhà.

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