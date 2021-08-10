Bắt tận tay đối tượng 'lỳ đòn' một ngày ra đường '8 bận', có clip bằng chứng hẳn hoi nhưng để xử phạt thì cán bộ công an đành chịu thua

Mặc dù nắm trong tay đoạn clip 'bằng chứng' ra đường liên tục rõ như ban ngày nhưng lực lượng công an kiểm tra công tác phòng chống dịch vẫn không có cách nào xử phạt hay lập biên bản được, chỉ vì một lý do không ngờ.

Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều địa phương thực hiện chỉ thị hạn chế ra đường và chỉ được phép ra khỏi nhà khi có việc cần thiết được quy định rõ ràng. Không ít trường hợp đã bị xử phạt hành chính, lập biên bản vì tự ý ra ngoài với nhiều lý do "trên trời".

Mới đây cư dân mạng lại được dịp cười ngả nghiêng vì một trường hợp ra đường liên tục nhưng công an phải "bó tay" không thể xử phạt.

Cụ thể, tại chốt kiểm soát ở huyện Phước Long, Bình Phước. Một cán bộ công an đã quay lại clip "bằng chứng" về trường hợp một đối tượng "1 này ra đường 8 bận" nhưng không lần nào tiết lộ lý do.

Hóa ra, "đối tượng" ở đây là một bé gái chừng 4 - 5 tuổi. Vì hàng xóm ngay cạnh nhà là chủ tiệm tạp hóa nên một ngày cô bé đã nhảy lò cò từ nhà qua nhà hàng xóm để mua bim bim. Người công an đăng clip còn hỏi đùa dân mạng: "Cái này có phải thiết yếu không quý vị ơi?" khiến ai xem cũng phải bật cười.

Bim bim có phải mặt hàng thiết yếu không nhỉ? Ai giải đáp hộ anh công an với - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh em bé hồn nhiên tung tăng nhảy chân sáo, có vẻ rất phấn khích khi cầm bịch bim bim trên tay đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ai nây đều bật cười bởi dáng vẻ của em và màn "bó tay" của anh công an. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen em bé rất ý thức khi chỉ đi một đoạn ngắn nhưng cũng trang bị khẩu trang đầy đủ.

Sự đáng yêu, vô tư của cô bé nhà bên đã "đốn tim" chú công an và làm cho chú phải bối rối hỏi cư dân mạng liệu có xử phạt hay không? Trước câu hỏi khó nhằn của cán bộ phòng dịch, nhiều người cũng trêu ghẹo rằng với "đối tượng" vừa đáng yêu lại vừa có lý do mua "thực phẩm" thế này thì cách xử lý duy nhất là đăng clip lên cho CĐM cùng vui thôi.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý đặc biệt cách 'đối phó' với cơn sốt và chỉ định sử dụng thuốc hiệu quả trong mùa dịch Covid-19 Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều gia đình tích trữ thuốc hạ sốt, cảm... để phòng trường hợp bất ngờ. Tuy nhiên sử dụng các loại thuốc này như thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

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