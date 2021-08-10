Cụ ông tử vong ở Vĩnh Long đang được khâm liệm thì nhận thông báo dương tính với COVID-19

Xã hội 10/08/2021 13:50

Ngày 10/8, Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã có báo cáo về việc ông 84 tuổi tử vong có kết quả dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, ngày 10/8, Công an TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã có báo cáo về việc ông 84 tuổi tử vong có kết quả dương tính COVID-19.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào chiều 7/8, ông V.H. (84 tuổi, ngụ số 23/18 đường Võ Thị Sáu, phường 1, TP.Vĩnh Long) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu do có triệu chứng suy hô hấp, suy tim. Đến sáng 8/8, sức ông V.H. diễn biến xấu và có kết quả test nhanh âm tính với COVID-19 nên bệnh viện đồng ý để gia đình đưa về lo hậu sự.

Đến khoảng 11h30 trưa  8/8, ông V.H. qua đời nên bà K.H. - người thân của ông H. đón xe ôm đến xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ) tìm người về xây mộ. Đến tối, khi mọi người đang chuẩn bị khâm liệm cho ông V.H thì nhận được thông báo ông V.H. và bà K.H. có kết quả PCR dương tính với COVID-19. Ngành chức năng đã vận động gia đình đưa quan tài ông V.H. đi hỏa thiêu. Ngay trong đêm, ngành chức năng đã phong tỏa khu vực nhà ông V.H., đưa bà K.H. đi cách ly điều trị và đưa những người liên quan đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

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