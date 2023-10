'Bà đỡ' 10x giúp thai phụ 'mẹ tròn con vuông' ngay tại chốt kiểm dịch: 'Em đã bật khóc khi nghe tiếng khóc của bé'

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Thủ đô, chiều ngày 5/8 tại chốt kiểm soát dịch ở đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, TP.Thuận An (Bình Dương) một phụ nữ mang thai đi đến chốt kiểm soát trên thì bất ngờ có chuyển dạ. Tại đây, nữ tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã giúp thai phụ "mẹ tròn con vuông".

Anh Trần Minh Quang – Bí thư Phường đoàn An Thạnh cho biết, tại thời điểm đó, tại chốt kiểm dịch ở đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, có người phụ nữ đi đến đây thì bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc bấy giờ, có nữ tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi là đoàn viên thuộc phường An Thạnh đã hỗ trợ kịp thời. Ngay lập tức, một số người có mặt tại chốt đã bố trí một khu vực tạm ngay tại chốt, dùng màn tạo thành buồng phủ kín để thai phụ nằm nghỉ trong lúc chờ xe y tế đến.