'Bà đỡ' 10x giúp thai phụ 'mẹ tròn con vuông' ngay tại chốt kiểm dịch: 'Em đã bật khóc khi nghe tiếng khóc của bé'

Anh Trần Minh Quang – Bí thư Phường đoàn An Thạnh cho biết, tại thời điểm đó, tại chốt kiểm dịch ở đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, có người phụ nữ đi đến đây thì bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc bấy giờ, có nữ tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi là đoàn viên thuộc phường An Thạnh đã hỗ trợ kịp thời. Ngay lập tức, một số người có mặt tại chốt đã bố trí một khu vực tạm ngay tại chốt, dùng màn tạo thành buồng phủ kín để thai phụ nằm nghỉ trong lúc chờ xe y tế đến.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Thủ đô, chiều ngày 5/8 tại chốt kiểm soát dịch ở đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, TP.Thuận An (Bình Dương) một phụ nữ mang thai đi đến chốt kiểm soát trên thì bất ngờ có chuyển dạ. Tại đây, nữ tình nguyện viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã giúp thai phụ "mẹ tròn con vuông".

Chia sẻ với Tiền Phong, "bà đỡ" trẻ tâm sự: "Hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất của em cùng lực lượng trực chốt và người dân trên đường An Thạnh 14. Em cùng với chị Nguyễn Thị Huỳnh Như chào đón thiên thần bé nhỏ chào đời tại chốt trực. Tiếng khóc chào đời của bé làm rung động bao trái tim tại chốt trực khi được sinh ra tại một nơi không đầy đủ máy móc tiện nghi như tại bệnh viện, trong bối cảnh dịch bệnh, chịu nhiều thiệt thòi.

Tuy nhiên, khi xe y tế chưa kịp đến thì người phụ nữ đã sinh em bé. Bé trai sinh ra được khoảng 3,5kg trước sự ngỡ ngàng của mọi người, trong đó có "bà đỡ" Nguyễn Ngọc Ý Nhi.

Bé rất kiên cường, mạnh mẽ khi nhận được sự yêu thương từ những vòng tay ấm áp của mọi người nơi đây. Tiếng khóc mãnh liệt của em chứng tỏ sự khoẻ mạnh, cùng ý chí kiên cường của bé chính là niềm hạnh phúc vô bờ, dù ở giữa tâm dịch nhưng vẫn rất tròn đầy và ấm áp".

Cô sinh viên nhỏ nhắn nhưng dũng cảm - Ảnh: Tiền Phong

Ý Nhi vẫn còn xúc động: "Em nghe người ta nói, trẻ sinh ra khóc lớn là khỏe mạnh nên vui lắm. Em đã bật khóc khi nghe tiếng khóc của bé. Thật sự em rất hạnh phúc khi nhìn thấy cả hai mẹ con khỏe mạnh. Tối nằm ngủ, nghĩ lại em cứ bật cười, thấy hạnh phúc".

Nói về cô sinh viên có thân hình bé nhổ, anh Quang nói thêm: "Ý Nhi có thân hình nhỏ nhắn nhưng rất nhiệt huyết. Khi nghe tin, tôi chạy đến và thấy Nhi hỗ trợ rất tốt sản phụ. Nhi nói chưa từng chứng kiến cảnh sinh nở nhưng khi đó, tôi thấy em thao tác rất nhanh, giống một người có kinh nghiệm dù không phải học ngành y".

Bí thư Phường đoàn An Thạnh thông tin thêm, sau khi bé sinh tại chốt, lực lượng y tế đã đến khám sức khỏe sau đó chuyển đến bệnh viện Quốc tế Becamex để tiếp tục theo dõi. Bé sinh ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt nên mọi người đặt tên, gọi bé là "Triệu Vi".