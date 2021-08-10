Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh việc tự sử dụng test nhanh đang được khuyến khích và sẽ rất có lợi nếu như bạn là F0, F1 đang tự cách ly tại nhà, hoặc nếu đang trong khu phong tỏa mà tự xét thấy mình có nguy cơ là F0 hay F1.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện nhi Đồng I việc tự sử dụng test nhanh đang được khuyến khích và sẽ rất có lợi nếu như bạn là F0, F1 đang tự cách ly tại nhà, hoặc nếu đang trong khu phong tỏa mà tự xét thấy mình có nguy cơ là F0 hay F1. Bác sĩ nhận định hầu hết các loại test nhanh trên thị trường hiện nay đều cho kết quả rất tốt, tuy nhiên chỉ không phát hiện được dương tính khi tải lượng virus ở người đó cực kỳ thấp, tức người mới bệnh hoặc đã bệnh gần khỏi.

Chia sẻ về cách đọc test nhanh để phát hiện kết quả, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết cách đọc của những dụng cụ này khá dễ: Có 2 vạch C và T, nếu chỉ một vạch C là âm tính, có thêm vạch T là dương tính. Vạch T thường phản ánh tải lượng virus của người đó, càng đậm thì virus càng nhiều. Test nhanh âm tính thì có 4 khả năng: Không bệnh, đã nhiễm nhưng còn đang ủ bệnh, hoặc mới bệnh hay bệnh gần khỏi, virus rất thấp. Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn là F0 đang tự cách ly tại nhà, không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì bình tĩnh chờ ngày thứ 7 của bệnh test thử, nếu vạch T mờ hẳn hoặc biến mất luôn, là khỏe rồi đấy. Còn nếu đậm mà không triệu chứng thì cũng kệ, bởi bạn đang khỏe, bệnh này số đông vẫn trải qua mà không có triệu chứng hay triệu chứng không rõ ràng. Đến ngày thứ 14 test lần nữa mà biến mất luôn thì tức là bạn đã an toàn.

Còn nếu bạn là F1, thì nên nhớ âm tính 1 lần cũng chưa chắc, bởi có khi đang ủ bệnh. Có thể 3 ngày sau làm lại hoặc có triệu chứng thì làm lại, nếu ngày thứ 15 kể từ khi tiếp xúc F0 mà vẫn âm tính thì có thể nói bạn tương đối an toàn. Quan trọng hơn, nếu bạn là F0 hay F1 đã âm tính sau 15 ngày thì khi "tái xuất" cộng đồng vẫn phải 5K tiếp, chờ cho đến khi hết "sóng" dịch bệnh. Sự bình tĩnh, tìm việc mà làm để giảm lo âu nếu bạn là F1 hay F0 không triệu chứng (tức không phải bệnh nhân) là quan trọng trong giai đoạn này, nhất là nếu bạn là F0 (không sợ lây nữa), thì rất nên tham gia các hoạt động hỗ trợ F0 khác nếu bạn khỏe. Bình tĩnh, không lo âu sẽ giúp bạn đi qua những ngày cách ly nhẹ nhàng hơn, nhất là khi bạn không phải đối tượng nguy cơ. Hãy nhớ test nhanh giúp bạn đánh giá nguy cơ, tự cách ly đúng để không lây cho người khác là chủ yếu. Đừng quá hoảng sợ mà mua cả mấy chục cái test về làm hằng ngày, bởi có khi điều đó chỉ khiến bạn lo thêm, nhất là F0, vì nếu test hằng ngày kết quả có khi không xê xích mấy, không cần thiết.

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