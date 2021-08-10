Chủ tịch UBND TP.HCM gửi văn bản khẩn về thời gian lưu thông của nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Xã hội 10/08/2021 08:20

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký gửi khẩn văn bản về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 9/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký gửi khẩn văn bản về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM chấp thuận đề xuất của Sở Công thương TP.HCM về chủ trương cho một số nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18h đến 6h hôm sau để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh, khử khuẩn khu vực kinh doanh.

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Ảnh minh họa: Internet

UBND TP.HCM giao Sở Công thương phối hợp với các cơ quan xác nhận danh sách nhân viên được phân công nhiệm vụ; tích hợp danh sách này vào hệ thống trên cổng thông tin của Sở Công thương nhằm quản lý, truy xuất và đối chiếu khi lực lượng chức năng kiểm tra.

Căn cứ danh sách do Sở Công thương xác nhận, người đứng đầu các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi cấp thẻ công tác hoặc giấy xác nhận công tác cho những nhân viên này.

Công an TP.HCM phối hợp UBND TP Thủ Đức và quận, huyện chỉ đạo các trạm, chốt đảm bảo lưu thông cho nhân viên thuộc hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi theo danh sách do Sở Công thương xác nhận.

Chỉ thị 16 được chính thức áp dụng từ 0h ngày 9/7. Từ 24/7, TP.HCM thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Từ 26-7, người dân TP.HCM được yêu cầu hạn chế ra đường từ 18h đến 6h hằng ngày.

Trước đó, nhiều đơn vị như công ty Vissan, Vinmart... cho biết phần lớn thời gian giao nhận hàng của các siêu thị, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm chủ yếu vào ban đêm. Do đó, quy định nghiêm ngặt về thời gian đi lại của TP đã ảnh hưởng đến việc vận tải, cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Từ khóa:   thời gian lưu thông nhân viên siêu thị COVID-19

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