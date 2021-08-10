Đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 để bán thu lời bất chính với giá từ 180.000 đến 650.000 ở Bắc Ninh

Xã hội 10/08/2021 09:24

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, kiểm tra giấy tờ thông hành và phiếu xét nghiệm đối với những trường hợp đi qua chốt. Tuy nhiên, một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 để sử dụng và bán thu lời bất chính.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 10/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS - CoV - 2 bán cho tài xế để qua các chốt kiểm dịch.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, kiểm tra giấy tờ thông hành và phiếu xét nghiệm đối với những trường hợp đi qua chốt. Từ thực trạng trên, một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 để sử dụng và bán thu lời bất chính.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ đường dây này.

Đến ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS - CoV - 2. Công an tỉnh Bắc Ninh đang đấu tranh đối với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Cầm đầu đường dây là Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm SARS- CoV - 2 để đi qua các chốt kiểm dịch. Do đó, Hải nghĩ cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS - CoV - 2 của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh. 

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Một đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Với thủ đoạn này, Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát dịch và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ với giá 180.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng.

Sau đó, Tú tiếp tục bán lại cho các tài xế ô tô với giá 200.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và từ 600.000 đồng đến 650.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR. Các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của Hải và Tú để đi qua các chốt kiểm dịch.

Hành vi làm giả và sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và toàn quốc nói.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi tang vật vụ án gồm 1 bộ máy vi tính, 1 dấu tròn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, 1 dấu thu tiền cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

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