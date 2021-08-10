Người phụ nữ ở Bình Dương test nhanh dương tính với COVID-19, trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định thì tử vong tại phòng trọ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 10/8, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đang phối hợp với lực lượng y tế khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà N.T.N. (quê ở Kiên Giang, tạm trú tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Trước đó, sáng cùng ngày, bà N. khó thở nên đã nhờ người dân gọi cho chính quyền địa phương để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 45 phút sau khi xe cấp cứu đến nơi thì bà N. đã tử vong.

Cơ quan chức năng xử lý vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, vào ngày 7/8 ngành y tế đã lấy mẫu test nhanh trên diện rộng để tầm soát sàng lọc F0 trên khu vực địa bàn phường Tân Hiệp. Bà N. là một trong những trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, để khẳng định cần phải qua kêt quả xét nghiệm RT-PCR.

Khi đang chờ kết quả xét nghiệm thì bà N. tử vong. Trước đó, nhiều trường hợp người dân test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nhưng sau đó kết quả từ RT-PCR lại khẳng định âm tính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-nguoi-phu-nu-o-binh-duong-tu-vong-o-phong-tro-khi-dang-cho-ket-qua-xet-nghiem-pcr-417156.html