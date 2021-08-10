Tối 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ghi nhận 388 ca tử vong.

Theo thông tin từ Tiền Phong, tối 10/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ghi nhận 388 ca tử vong. Tính đến nay Việt Nam đã có 4.145 người thiệt mạng vì COVID-19 kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại nước ta.

Cụ thể, tại TP.HCM (308), Bình Dương (44), Long An (10), Đồng Tháp (5), Cần Thơ (4), Đồng Nai (4), Thành phố Hà Nội (3), Tiền Giang (3), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1).

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Tại một số Bệnh viện Dã chiến ở TP.HCM số ca nhiễm COVID-19 được thu dung vẫn tăng kéo theo số ca chuyển nặng phải điều trị trong phòng cấp cứu nhiều lên. Trước khi chuyển nặng và đưa lên các tuyến cao hơn, ngay tại chỗ đã thực hiện tốt việc cấp cứu. Điển hình như ở Bệnh viện Dã chiến số 10 (Thủ Đức, TP.HCM).

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 luôn là đơn vị được quan tâm hàng đầu trong việc đảm bảo nguồn nhân lực với tổng số nhân sự hiện có 1186 người (bao gồm nhân lực y tế, phụ trợ, hỗ trợ…), trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia 161 người với 29 bác sĩ (14 bác sĩ hồi sức), các bệnh viện của thành phố cũng đã tập trung nguồn nhân lực rất cao tại đây với 92 bác sĩ, trong đó có 30 bác sĩ chuyên ngành hồi sức, cùng lực lượng bác sĩ đến từ nhiều đơn vị khác.

Ths Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế chia sẻ, trong thời gian tới gánh nặng cho hệ thống điều trị sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên khi các trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Bên cạnh đó, các đơn vị như Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng như một số tỉnh thành khác sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ TPHCM trong thời gian sắp tới.

Nhiều trẻ em ở Đắk Lắk mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây sau khi cùng tham gia tiệc sinh nhật Một gia đình tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Phần lớn những cháu nhỏ mắc Covid-19 được phát hiện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 10/8 đều có tham dự buổi sinh nhật này. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết.

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