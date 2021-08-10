Thông tin '5.000 F1 quan đến ca COVID-19 ở Đống Đa' là bịa đặt, sai sự thật

Xã hội 10/08/2021 20:25

Liên quan đến ca dương tính COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, nhiều thông tin lan truyền về việc xuất hiện 5.000 trường hợp F1. UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã lên tiếng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 9/8, trên một số diễn đàn, mạng xã hội lan truyền thông tin tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện các ca mắc COVID-19. Những ca này, trước đó đã tham gia tiêm chủng cho người dân dẫn đến nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng với khoảng 5.000 trường hợp F1.

Đại diện UBND quận Đống Đa khẳng định thông tin trên hoàn toàn sai sự thật; đề nghị người dân nên cảnh giác, nắm bắt thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng; phối hợp phản ánh cho cơ quan chức năng các thông tin sai sự thật.

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Thông tin lan truyền trên MXH là sai sự thật - Ảnh: Internet

Trong ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận tổng cộng 62 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tại quận Đống Đa.

Một trường hợp trong số này liên quan đến chùm ca bệnh Nhà thuốc Đức Tâm, người còn lại được phát hiện khi sàng lọc ho, sốt thứ phát.

Trong đợt bùng phát thứ 4 (từ 27/4), Hà Nội ghi nhận tổng cộng 1.915 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, ngoài ra có hơn 200 ca mắc trong các bệnh viện tuyến Trung ương. Riêng chùm lây nhiễm mới phát hiện từ ngày 5/7 đến tối 10/8 đã có 1.646 trường hợp dương tính với virus.

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Từ khóa:   COVID-19 5.000 F1 ở Hà Nội Bệnh nhân Covid-19 Hà Nội

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