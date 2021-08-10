Khách thuê bị đuổi khỏi phòng vì nợ tiền điện nước vẫn có thái độ thách thức, đòi tặng sách 'Đắc Nhân Tâm' cho chủ trọ?

Trước đó, vụ một phụ nữ bị chủ trọ yêu cầu trả phòng vừa gây xôn xao dư luận thì mới đây, CĐM lại tiếp tục bàn tán về clip một nam thanh niên bị nữ chủ nhà gay gắt đuổi khỏi phòng. Tuy nhiên điều dư luận chú ý chính là thái độ của khách thuê này rất khó chịu.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhiều người lao động gặp khó khăn dẫn đến việc tiền thuê nhà trễ hẹn. Tuy nhiên trên địa bàn TP.HCM không ít chủ trọ đã sẵn sàng hỗ trợ khách thuê bằng những hành động ấm áp. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp phải nổi đóa, thẳng thừng đuổi khỏi trọ vì nhiều lý do.

Theo thông tin từ Tổ Quốc, vụ việc xảy ra tại một phòng trọ ở quận 4, TP.HCM. Thanh niên này cảm thấy ấm ức vì bị chủ nhà trọ đến làm dữ, đuổi đi không cho ở. Lý do mà thanh niên này đưa ra là: "Dịch này người ta không làm ăn được, thiếu tiền điện 2 tháng mà vào đuổi đi".

Đoạn clip cho thấy hai người chủ trọ vào nhà dọn dẹp mấy thứ bừa bộn ở giữa nhà, còn người thuê trọ giơ máy điện thoại lên quay. Chủ trọ vừa vào, người này đã nói giọng rất thách thức: "Để xem mùa dịch này nhà chị sống sao". Lúc này người phụ nữ mới nổi đóa, lấy tay ném một đồ vật nhỏ vào người thuê nhà, làm điện thoại chệch hướng. Thấy vậy, người đàn ông di cùng đã vội ngăn lại và giải thích: "Anh đi ra đi, nhà em mà. Mấy tháng anh không đóng tiền điện, tiền nhà của người ta. Anh quay phim cũng vậy à, cộng đồng mạng không ai giải quyết được cho anh đâu". Sau một hổi không nói chuyện bình tĩnh được với nhau nên 2 người chủ trọ đi về và tuyên bố sẽ khóa cửa bên ngoài nhằm hù dọa nam thanh niên. Thế nhưng, người này lại hất hàm thách: "Rồi, đóng đi, có bản lĩnh thì đóng đi!".

Hai người chủ phải bó tay ra về - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi đoạn clip này được tung lên MXH, nhiều người được cho là nắm rõ câu chuyện đã tiết lộ thanh niên thuê nhà quay và đăng tải tổng cộng 4 clip "tố cáo" chủ nhà. Trong các clip này chủ nhà đã rất thiện chí hỗ trợ giảm 2 triệu tiền nhà, chỉ còn tiền điện nước phải đóng đủ.

Thanh niên này vẫn dùng điều hòa, nên 2 tháng tốn khoảng 3 triệu tiền điện nước. Chủ nhà đã cho 7 ngày để thu xếp trả tiền. Trong thời gian đó, người thuê chẳng những không xin khất hay trình bày khó khăn mà còn nhắn tin chửi chủ nhà. Khi chủ nhà không muốn cho thuê nữa, đến đòi lại nhà thì quay clip để làm áp lực, còn đòi tặng sách "Đắc Nhân tâm" cho chủ nhà đọc.

Tuy nhiên, hiện những tình tiết được cư dân mạng tiết lộ của câu chuyện trên không còn clip để kiểm chứng nên nhiều người vẫn đang tiếp tục xôn xao, bàn tán và có những ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc.