Anh dân quân khéo tay nhất 'hệ mặt trời', thêu tranh chữ thập ngay chốt trực nhưng vẫn điêu luyện không thua gì các chị

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một anh dân quân ngồi thêu tranh chữ thập tại chốt kiểm dịch khiến dân tình ngạc nhiên và thích thú.

Trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, không chỉ các y bác sĩ mà lực lượng công an, dân quân giữ nhiệm vụ trực chốt cũng căng mình xuyên suốt ở những khu cách ly. Giữa lúc căng thẳng và áp lực, hình ảnh vui nhộn, tươi trẻ của lực lượng tuyến đầu chống dịch như để phần nào xua tan đi mệt nhọc sau những giờ làm việc.

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh một anh dân quân ngồi thêu tranh để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi tại chốt kiểm dịch khiến nhiều người lấy làm thích thú.

Anh ngồi vắt chéo chân thêu tỉ mỉ không thua gì các chị - Ảnh cắt từ clip

Ngay khi được chia sẻ, hình ảnh này đã thu hút lượt chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không những khen anh dân quân khéo tay mà còn chúc anh có nhiều sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Cũng điêu luyện lắm đấy nhé các chị - Ảnh cắt từ clip

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh hài hước của các cán bộ phòng dịch được chia sẻ. Trước đó, CĐM cũng nhiều lần xôn xao và không ngừng bật cười thích thú bởi các đoạn clip nhảy nhót cực tấu hài của các y bác sĩ, các anh công an.

Giữa lúc dịch bệnh phức tạp và căng thẳng, những giờ phút giải lao như vậy vô cùng hiếm, tuy nhiên các anh đã tự biến chúng thành ít phút vui tươi để lấy lại tinh thần, đương đầu với cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Chúc các anh luôn vững vàng tâm thế nơi tuyến đầu chống dịch!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-dan-quan-kheo-tay-nhat-he-mat-troi-theu-tranh-chu-thap-ngay-chot-truc-nhung-van-dieu-luyen-khong-thua-gi-cac-chi-417261.html