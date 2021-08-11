TP.HCM phát sinh 2 ổ dịch mới, nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng

Xã hội 11/08/2021 14:09

Trong ngày 11/8 TP.HCM đã có thêm 2 ổ dịch mới được phát hiện, ngành y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, trên địa bàn thành phố đã có 132.321 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó có 60.994 trường hợp được điều trị khỏi, xuất viện. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố hiện đang điều trị cho 31.885 bệnh nhân, trong đó có 1.504 bệnh nhân nặng đang thở máy, 15 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Hiện nay, thành phố đang thực hiện cách ly tập trung cho 3.857 người. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 12.613 người. Số trường hợp F1 được cách ly tại nhà là 10.552 người.

Tình hình kiểm soát dịch có chiều hướng chuyển biến tích cực, số ca mắc mới mỗi ngày tuy vẫn ở mức cao nhưng đang có xu hướng đi xuống. Sau khi áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng F1, F0 và cách ly tập trung F0 tại quận, huyện và TP.Thủ Đức, ngành y tế đang từng bước giảm áp lực cho các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tuy nhiên, trên thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM vẫn còn rất phức tạp, trong ngày đã có thêm 2 ổ dịch mới được phát hiện, ngành y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, truy vết để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Ngoài 2 ổ dịch mới, trên địa bàn thành phố còn 27 ổ dịch đang diễn tiến cơ bản đã khoanh vùng, giám sát được nguy cơ.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Dự báo, dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến khó lường trong thời gian tới, để sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội; luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K; học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe khi thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà.

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