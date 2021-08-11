Chuyên gia y tế nhận định về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua đường thông gió tại các chung cư ở TP.HCM

Xã hội 11/08/2021 16:27

Một số chung cư trên địa bàn TP.HCM đã gửi cảnh báo đến cư dân về việc hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 tại các khu chung cư. Trong đó, vào ngày 2/8, tại chung cư Vạn Đô (quận 4) phát hiện 5 trường hợp F0 sống ở hai căn hộ liền kề cùng tầng. Cùng ngày, nơi đây ghi nhận thêm vài ca dương tính với SARS-CoV-2 (theo kết quả PCR) và người có triệu chứng bất thường ở 5 tầng khác trong tòa nhà.

Ngày 6/8, ban quản lý chung cư xét nghiệm nhanh các hộ thuộc trục dọc với nhà có F0 để đánh giá mức độ lây nhiễm qua đường thông gió. Thêm 3 ca dương tính và nghi nhiễm được phát hiện ở 3 tầng khác cùng trục căn hộ.

Đại diện ban quản lý chung cư Vạn Đô cho rằng virus có thể đã phát tán theo gió đến các căn hộ chung ô thông khí, theo chiều dọc và ngang. Các căn hộ ở hướng đón gió nếu nhiễm cũng có thể phát tán virus sang các hộ xung quanh.

Cư dân được khuyến cáo đóng kín cửa chính, cửa thông gió nhà vệ sinh, ô thông gió giao với các khu vực có không gian chung như hành lang.

Tại chung cư Lexington (TP.Thủ Đức) cũng có F0 cách ly tại nhà, ban quản lý chưa khẳng định virus có thể lan truyền qua con đường này, nhưng đã có động thái phòng ngừa.

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Chung cư Vạn Đô phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến việc thông báo phòng ngừa nguy cơ mắc COVID-19 qua đường thông gió của các chung cư trên địa bàn, PGS.TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế) cho rằng biến thể Delta lơ lửng trong không khí và dễ phát tán. Do đó có khả năng lây lan trong cùng không gian.

Với không gian ở hành lang, ông Phu nhận định nếu kín thông gió hoặc không khí thông nhau trực diện giữa các căn hộ sẽ có nguy cơ lây nhiễm. Trong trường hợp không khí được thổi hết ra ngoài trời thì khả năng lây nhiễm còn rất thấp.

Phân tích kỹ hơn, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết virus có thể bay vào các căn hộ liền kề hoặc đối diện nhau có chung không gian thông gió ở hành lang. Do đó, các cửa chính ra hành lang chung cư, cửa thông gió ở hành lang, cửa sổ có hướng quay ra hành lang hoặc nhìn thẳng sang căn hộ đối diện cần đóng chặt.

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Chung cư ở TP.HCM lo ngại lây nhiễm COVID-19 qua đường thông gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vị bác sĩ cũng lưu ý không nhất thiết phải đóng chặt mọi đường thông gió. Các cửa sổ thoáng hướng ra trời có ánh sáng, có nắng, có khoảng không gian rộng thì nên mở thường xuyên để lấy đủ oxy cho F0 trong phòng có thể thở được, đồng thời giúp làm loãng tải lượng virus trong phòng.

Bác sĩ nhấn mạnh: "Nếu đóng chặt toàn bộ thì không khí rất ngột ngạt, nồng độ virus đậm đặc chắc chắn khiến các F1 ở cùng F0 cách ly tại nhà lần lượt nhiễm bệnh hết".

Ngoài ra, ông cho biết thêm theo nghiên cứu của các cơ quan y tế thế giới, tải lượng virus khi đẩy ra không khí ngoài trời sẽ không đủ để lây nhiễm, virus bị nắng diệt khuẩn một cách tự nhiên sau một thời gian. Hiện các bệnh viện dã chiến cũng đang phải sử dụng cách này để điều trị F0.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm ở các chung cư, bác sĩ Lê Quốc Hùng hướng dẫn F0 cách ly tại nhà cần mở cửa sổ thường xuyên, hạn chế sử dụng máy lạnh, đồng thời khuyên các hộ dân thực hiện tương tự.

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