Cảnh báo nguy hiểm khi đeo tai nghe lúc sạc pin: Cháu bé 7 tuổi bị sấm chớp đánh truyền điện giật tử vong

Xã hội 12/08/2021 08:48

Cháu bé 7 tuổi ở Phú Thọ đeo tai nghe khi sạc điện thoại bị sấm chớp đánh truyền điện giật tử vong.

Theo thông tin từ Pháp luật Việt Nam Plus, tối muộn ngày 11/8, lãnh đạo UBND xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ điện giật chết người thương tâm.

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Hiện trường nơi cháu bé bị điện giật tử vong - Ảnh: Pháp luật Việt Nam Plus

Cụ thể, khoảng 19h ngày 11/8, tại khu 11, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, gia đình phát hiện cháu N.H.L.N. đã tử vong, nghi do điện giật. Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Lãnh đạo xã và công an ngay lập tức có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên. Đến khoảng 21h cùng ngày, sau khi xem xét hiện trường, cơ quan điều tra nhận định, cháu bé đeo tai nghe khi sạc điện thoại nên bị điện giật tử vong".

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình an táng theo tục lệ của địa phương.

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