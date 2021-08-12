Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải cơ sở chấm dứt dịch COVID-19 tại TP.HCM trước ngày 15/9

Nghị quyết 86 có đưa ra mốc thời gian kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM là trước 15/9, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai là trước 1/9, các tỉnh khác là trước 25/8.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, bên lề cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ tối 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông tin về cơ sở Chính phủ đưa ra mốc thời gian chấm dứt dịch COVID-19 tại TP.HCM vào ngày 15/9.

Cụ thể, ông Thuấn cho biết đây là Nghị quyết của Chính phủ dựa trên đề xuất của Bộ Y tế dựa trên tình hình hiện tại về tỷ lệ mắc cũng như đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch của các tỉnh, thành với sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương và sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Thứ trưởng thông tin: "Hiện tại một số tỉnh, thành phố, đặc biệt là TP.HCM, tỉ lệ mắc đang có xu hướng đi ngang. Chính tôi cũng hy vọng rằng cùng với việc kiểm soát tốt hơn tại TP.HCM, đặc biệt thực hiện thực sự nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhất là những vùng đỏ, càng đỏ thì chúng ta cần phải thực hiện nghiêm".

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại cuộc họp - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngoài ra ông Thuấn cũng nhấn mạnh việc bảo vệ luồng xanh, cfon đối với vùng vàng, vùng đỏ thì phải có chiến lược xét nghiệm phù hợp, khi nào thì dùng test nhanh, khi nào dùng xét nghiệm PCR để có thể nhanh nhất, hợp lý nhất đưa F0 ra khỏi cổng và từng bước xanh hóa vùng đỏ và vùng vàng, kết hợp với đáp ứng chăm sóc, điều trị, cấp cứu bệnh nhân các tầng 1 đến 3.

Thứ trưởng nói: "Tôi nhấn mạnh, chúng ta phải làm sao phân tầng đúng và chuyển viện đúng để hạn chế tối đa việc quá tải trên tầng 3, đồng thời hạn chế tối đa ca tử vong. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cùng với sự vào cuộc quyết liệt và ý thức của người dân cũng tốt hơn, thực hiện nghiêm hơn Chỉ thị 16 tình hình sẽ được ổn định, dịch bệnh sớm được dập trong thời gian sớm nhất".

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng tổ công tác tại TP.HCM cho hay, hiện tại Bộ Y tế đã cử tới trên 11.000 cán bộ, nhân viên, sinh viên, học sinh ngành y, dược hỗ trợ cho TP cùng với nhiều lực lượng xung phong khác của đoàn, đội và các tổ chức từ thiện. Trong các công tác phòng, chống dịch, TP.HCM không đơn độc mà có sự hỗ trợ của cả nước.

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