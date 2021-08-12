Đà Nẵng siết chặt công tác phòng chống COVID-19, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu 4 ngày tới dịch bệnh không giảm

Xã hội 12/08/2021 13:57

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân TP.Đà Nẵng sáng 12/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết sẽ thực hiện triệt để hơn nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó" nếu trong vòng 4 ngày tới dịch bệnh COVID-19 không giảm.

Theo thông tin từ VOV, phát biểu tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân TP.Đà Nẵng sáng 12/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã xây dựng phương án: Nếu trong vòng 4 ngày tới, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch như hiện nay mà tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu giảm thì thành phố phải thực hiện triệt để hơn nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó". Tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ở mức nguy cơ rất cao, kéo dài và toàn thành phố đang giãn cách xã hội ở mức độ cao hơn Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ ngày 3/5/2021 đến nay, thành phố ghi nhận 1.593 ca mắc COVID-19, 16 người tử vong; riêng từ ngày 10/7 đến 11/8 với chủng Delta đã ghi nhận 1.473 ca mắc với 13 người tử vong.

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Ông Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp - Ảnh: VOV 

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải triển khai nghiêm ngặt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở; không chần chừ, do dự, thiếu cương quyết; phải bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở để có cách làm phù hợp, sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong".

Nếu các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày, tiến hành xét nghiệm toàn thành phố nhằm phát hiện và đưa các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng.

Bí thư thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: "Đây là biện pháp thành phố không mong muốn áp dụng và hy vọng không phải áp dụng. Nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chúng ta vẫn phải chấp nhận hy sinh nhiều lợi ích để thực hiện và khi áp dụng sẽ có nhiều khó khăn, nhất là việc cung ứng, đảm bảo lương thực, thực phẩm thiết yếu cho toàn người dân thành phố. Tôi đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thảo luận và có ý kiến về các biện pháp phòng, chống dịch của thành phố; đồng thời, có những quyết sách về vấn đề này".

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