TP.HCM phát hiện 2 ổ dịch mới tại quận 5, toàn thành phố có 5.492 điểm phong tỏa

Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cập nhật đến chiều 11/8, các khu vực ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là quận 8, Bình Tân, Bình Thạnh, quận 4, quận 3, huyện Bình Chánh, quận 6. Toàn thành phố có 5.492 điểm phong tỏa.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 12/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vừa phát sinh 2 ổ dịch mới trên địa bàn quận 5, đã phong toả và theo dõi chặt.

Ổ dịch thứ nhất tại hẻm 93 Bạch Vân, phường 5, quận 5 ghi nhận tổng cộng 70 ca COVID-19. Bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ngày 8/7 có liên quan chợ đầu mối Bình Điền.

Sau khi phong tỏa hẻm và lấy mẫu tầm soát hôm 10/7 (35 mẫu) và 11/7 (82 mẫu), cơ quan y tế phát hiện thêm 7 ca dương tính tại đây.

Ngày 2/8, người dân trong con hẻm này được tầm soát lần 3 (135 mẫu), qua đó phát hiện thêm 41 ca. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là 8/8 với 9 ca dương tính trong khu phong tỏa.Ổ dịch thứ 2 ở hẻm 57 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 28/7 qua xét nghiệm tầm soát. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ con hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Lần xét nghiệm đầu tiên hôm 29/7 ghi nhận 165 mẫu, lần 2 vào 7/8 với 300 mẫu. Ngày 8/8, thêm 34 ca dương tính SARS-CoV-2. Tổng cộng 36 ca được ghi nhận tại khu vực này.

Ảnh minh họa: Internet

Tính đến nay, thành phố ghi nhận 29 ổ dịch đang diễn tiến gồm chợ (2), khu dân cư (23), công ty/khu công nghiệp (1), cơ sở y tế (1), đang theo dõi (2). Các ổ dịch này đang được khoanh vùng và giám sát chặt.

Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cập nhật đến chiều 11/8, các khu vực ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là quận 8, Bình Tân, Bình Thạnh, quận 4, quận 3, huyện Bình Chánh, quận 6. Toàn thành phố có 5.492 điểm phong tỏa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trên địa bàn, đặt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước 15/9.

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