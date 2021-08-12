Sản phụ nhiễm SARS-CoV-2 về quê bằng xe máy đã 'vượt cạn' thành công ở bệnh viện điều trị COVID-19

Xã hội 12/08/2021 20:52

Sản phụ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trên đường về quê thì chuyển dạ. Sau khi được lực lượng CSGT hỗ trợ, thai phụ đã được mổ lấy thai tại bệnh viện điều trị Covid-19.

Theo thông tin từ Zing News, chiều ngày 12/8, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ N.T.L, 26 tuổi, ngụ tại Nghệ An. Tại bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 cơ sở 2, bệnh viện Lao - Bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc bệnh viện cho hay, khi nhận được thông tin sản phụ L. dương tính với SARS-CoV-2 bị đau bụng có dấu hiệu sinh con, đơn vị đã điều động đội ngũ y, bác sĩ để kịp thời hỗ trợ.

Ông chia sẻ: "Nhận định sản phụ này đi đường xa sức khỏe yếu, đẻ khó nên nhóm y, bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai. Sau 45 phút căng thẳng, một bé trai nặng 2,8 kg chào đời. Đây là sản phụ đầu tiên được mổ lấy thai ở cơ sở y tế này".

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Bé trai chào đời được 2,8kg trong bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Ngãi - Ảnh: Zing News

Trước khi đưa vào bệnh viện thì khoảng 10h ngày 12/8, Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà cùng tổ cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một sản phụ cùng chồng, con đang dừng nghỉ chân bên đường tại gần trạm CSGT Đức Phổ, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ.

Sau khi tổ tuần tra hỏi chuyện thì được biết anh T.V.L, 28 tuổi ngụ tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Chạy xe máy chở vợ N.T.L, 26 tuổi và con trai T.V.T, 2 tuổi từ tỉnh Bình Dương trên đường về quê.

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CSGT dùng xe bán tải để đưa cả gia đình đến bệnh viện cấp cứu cho chị L. Ảnh: Internet

Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà kể lại: "Đội tuần tra mang nước, sữa gửi tặng và động viên vợ chồng anh L. đi đường an toàn. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi quay lại thì thấy chị L. đau bụng, có dấu chuyển dạ nên sử dụng xe bán tải chuyên dụng chở đến bệnh viện cấp cứu".

Mới đầu, sản phụ được chuyển đến bệnh viện Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức Phổ nhưng vì vượt quá khả năng nên chị L. được tổ CSGT chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu.

Khi đến bệnh viện thì đã được kiểm tra nhanh kháng nguyên, thì sản phụ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 14h cùng ngày, thì chị L. chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2, bệnh viện Lao - Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi.

Sản phụ mắc COVID-19 về quê bằng xe máy, dọc đường chuyển dạ, đau đớn lăn lộn bên lề đường

Sản phụ mắc COVID-19 về quê bằng xe máy, dọc đường chuyển dạ, đau đớn lăn lộn bên lề đường

Trên đường từ Bình Dương về Nghệ An bằng xe máy, sản phụ trở dạ và được CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, sản phụ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

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