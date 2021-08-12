Sản phụ mắc COVID-19 về quê bằng xe máy, dọc đường chuyển dạ, đau đớn lăn lộn bên lề đường

Xã hội 12/08/2021 17:27

Trên đường từ Bình Dương về Nghệ An bằng xe máy, sản phụ trở dạ và được CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, sản phụ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, trưa 12/8, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi, làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 đã phát hiện chiếc xe máy dựng bên lề đường tại khu vực xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ. Bên cạnh là người phụ nữ mang bầu đang lăn lộn, có triệu chứng sắp sinh. Lúc này, chồng và con trai sản phụ ở bên cạnh.

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Sản phụ được CSGT hỗ trợ đến bệnh viện gần nhất - Ảnh: Zing News

Hai chiến sĩ CSGT sau đó dùng ôtô đặc chủng chở người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm (thị xã Đức Phổ). Tại bệnh viện, người phụ nữ hạ sinh an toàn.

Chồng của sản phụ là anh T.V.L. (sinh năm 1993, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết hai vợ chồng và con trai 4 tuổi đang trên đường đi từ Bình Dương về Nghệ An. Đến đoạn đường trên thì vợ chuyển dạ. Sau đó, họ được lực lượng CSGT kịp thời đưa vào viện cấp cứu.

Cục CSGT cho biết qua test nhanh, cả 3 người đều cho kết quả dương tính với COVID-19. Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa các chiến sĩ liên quan đi cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn ôtô.

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