Những nhóm đối tượng nào được phép đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn hiện nay?

Xã hội 24/08/2021 20:53

Chiều 24/8, Cục Hàng không đã ban hành kế hoạch phối hợp, hỗ trợ hoạt động vận tải hàng không cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trong đó có chỉ rõ 5 đối tượng được phép đi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Cục Hàng không vừa ban hành quy trình áp dụng với khách đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong giai đoạn hiện nay. 

Cụ thể, các hoạt động hàng không đảm bảo kịp thời, nhanh chóng với trường hợp đưa người, trang thiết bị phòng chống dịch; duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa thông suốt, liên tục. Qua đó hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Điều kiện với khách qua sân bay Tân Sơn Nhất gồm: Khách công vụ phải có văn bản thông báo, điều động công tác của các cơ quan nhà nước; Khách là lực lượng phòng chống dịch phải có văn bản của Bộ Y tế hoặc các cơ sở y tế; Khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê phải có đề nghị của địa phương nơi tiếp nhận và văn bản đồng ý của các địa phương nơi đi; Khách được các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 cho phép di chuyển; Khách nối chuyến nội địa đi quốc tế.

Với hàng hóa, không hạn chế các hãng chở hàng đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tục giải quyết các chuyến bay trên sẽ được Cục Hàng không tiến hành trực tuyến.

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Từ khóa:   sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM COVID-19

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