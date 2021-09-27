TP.HCM: Chi hỗ trợ đợt 3 cho hơn 7,3 triệu dân từ ngày 1/10 khi thực hiện qua app

UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức tập trung thẩm định và hoàn tất phê duyệt danh sách hỗ trợ đợt 3 trước ngày 26/9 và gửi về QTSC để đưa lên hệ thống thông tin quản lý chi trả trên phạm vi toàn thành phố trước 11h ngày 27/9/2021.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, thời gian chi trả hỗ trợ đợt 3 sẽ từ 1/10 đến 15/10/2021, dự kiến có khoảng 7,347 triệu người dân trong thành phố với kinh phí khoảng 7.347 tỉ đồng sẽ được triển khai qua ứng dụng App SafeID Delivery do Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phát triển.

QTSC có trách nhiệm phối hợp tổng đài 1022 hướng dẫn, giải đáp của địa phương trong quá trình triển khai ứng dụng phần mềm quản lý chi trả. Đồng thời, cung cấp tài khoản sử dụng phần mềm quản lý chi trả hỗ trợ đợt 3 cho lực lượng của 312 phường, xã, thị trấn.

Đồng thời chỉ đạo chủ tịch UBND 312 xã, phường, thị trấn phải lập danh sách nhân sự phụ trách thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3 (mỗi phường, xã 40 người) gửi Công ty QTSC để được cung cấp tài khoản, hướng dẫn cài đặt và sử dụng điện thoại khi thực hiện chi trả.

Mỗi đơn vị xã, phường sẽ có 1 tài khoản quản trị do chủ tịch UBND phụ trách theo dõi, chỉ đạo. Mỗi quận, huyện, TP. Thủ Đức có 2 tài khoản quản trị cấp cho chủ tịch UBND và trưởng phòng LĐ-TB&XH để theo dõi tiến độ chi trả, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường, thị trấn, thiết lập và chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình triển khai hỗ trợ cho UBND thành phố thông qua Sở LĐ-TB&XH.

UBND yêu cầu các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, đối chiếu và chi trả hỗ trợ cho người dân.

Đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, không bỏ sót, không trùng lắp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú và công khai minh bạch.

Mức hỗ trợ đợt 3 là 1 triệu đồng/người và chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo đăng ký của người dân.

5 nhóm hỗ trợ đợt 3

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn;

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

3. Người phụ thuộc của đối tượng 2, gồm cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

4. Cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn.

Không hỗ trợ cho người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021.