Những hoạt động, dịch vụ dự kiến được TP.HCM cho phép kể từ ngày 1/10?

Theo đó, các đơn vị, cá nhân được tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...) tập trung từ dưới 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì phải tập trung từ dưới 50 người.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, dự kiến từ 0 giờ ngày 1/10, TP.HCM sẽ thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ 3 theo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19" của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Với mục tiêu "an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn", TP.HCM sẽ cho phép một số loại hình dịch vụ sau đây được hoạt động.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có Thẻ xanh Covid-19 được quyền tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng, chống dịch của ngành y tế và các Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế - văn hóa giảm ít nhất 30% số lượng người hoạt động của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình đặc thù của từng cơ quan và đáp ứng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được hoạt động khi đảm bảo phòng, chống dịch; có kế hoạch phòng, chống dịch và có phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương phê duyệt.

Trong đó, các đơn vị xét nghiệm cho người lao động ít nhất 7 ngày/lần đối với ít nhất 20% người lao động có nguy cơ cao và toàn bộ người cung cấp dịch vụ; xét nghiệm với 100% lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở,…

Các hoạt động khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu; các cơ sở kinh doanh dược, vật tư, trang thiết bị y tế; dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở như bệnh viện, phòng khám đa khoa, chuyên khoa được phép hoạt động trở lại.

Các hoạt động được hoạt động: Cung cấp lương thực, thực phẩm; xăng, dầu, hóa chất; điện, nước; nhiên liệu, sửa chữa; dịch vụ công ích; dịch vụ tiện ích công như (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải,…); vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ; văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại TP.HCM; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistic và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, quản lý - thanh lý tài sản, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm), chứng khoán.

Ngoài ra, bưu chính, viễn thông; xuất bản, báo chí; hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; doanh nghiệp lịch; cửa hàng sách; đường sách; nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập; công nghệ thông tin; thiết bị tin học được hoạt động từ 1/10.

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại; siêu thị (bao gồm siêu thị mini), cửa hàng tiện lợi; nhà hàng, quán ăn (chỉ được bán hàng mang đi trừ trường hợp địa điểm kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán ăn uống tại chỗ); chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống cũng được phép hoạt động.

Đặc biệt, cơ sở kinh doanh các dịch vụ khác được hoạt động trở lại như cắt tóc, gội đầu. Các cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch (hoạt động không quá 30% công suất và điều kiện khách đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực).

Những sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được phép tổ chức nếu quy mô không quá 30% công suất và điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động dưới 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, được hoạt động từ dưới 50 người.

Người dân được tổ chức đám cưới (dưới 10 người); tổ chức đám tang từ dưới 20 người cùng một thời điểm (có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương).

TP.HCM tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao (quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, bảo tàng, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, triển lãm mỹ thuật); các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tinh, phát động (trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động),...

TP.HCM tiếp tục tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hát rong; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ các trường hợp được cho phép hoạt động tại quy định này).

Các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao vẫn tạm ngưng hoạt động - Ảnh: Internet.

TP.HCM tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra/vào Thành phố và 39 chốt tại địa bàn các cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực.

TP.HCM bố trí các chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông mật độ cao.