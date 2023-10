Những hoạt động, dịch vụ dự kiến được TP.HCM cho phép kể từ ngày 1/10?

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, dự kiến từ 0 giờ ngày 1/10, TP.HCM sẽ thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ 3 theo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19" của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19. Với mục tiêu "an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn", TP.HCM sẽ cho phép một số loại hình dịch vụ sau đây được hoạt động.

Theo đó, các đơn vị, cá nhân được tổ chức hoạt động tập trung ngoài trời, trong nhà (hội họp, tập huấn, hội thảo,...) tập trung từ dưới 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì phải tập trung từ dưới 50 người.