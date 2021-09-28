Hé lộ tin nhắn cuối cùng Phi Nhung gửi nhạc sĩ Minh Khang: Bỗng dưng nói điềm gở?

Nhạc sĩ Minh Khang không thể ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Ngày 28/9, showbiz Việt nhận tin buồn ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chữa trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang vô cùng xót xa khi phải viết lời tiễn biệt người chị thân thiết.

Đặc biệt, nam nhạc sĩ còn chia sẻ lại hình ảnh đoạn hội thoại cuối cùng với ca sĩ Phi Nhung trước khi cô qua đời.

Theo đó, trong một tin nhắn vào ngày 28/7, Minh Khang có trách nhẹ đàn chị ‘lạnh nhạt’ với mình nên Phi Nhung đã ‘mắng yêu’ nam nhạc sĩ một cách đầy hài hước: “Tao quánh mày chết.. Em là chị thương nhất. Chị hát không lấy tiền luôn. Chị không cần nổi tiếng...tiếng của chị bây giờ lên bàn thờ nữa là xong...nói chị quen em chị giận em à thằng mập”.

Tin nhắn thể hiện tình cảm của Phi Nhung với đàn em gây xúc động mạnh khi được hé lộ ở thời điểm nữ ca sĩ vừa ra đi sau 1 thời gian điều trị bệnh. Nhiều người càng xót xa hơn khi nữ ca sĩ dường như cảm nhận được điều gì nên đã nói điềm gở, để lại muôn sự nuối tiếc cho những giới nghệ sĩ cũng như người hâm mộ trong và ngoài nước.

Con nuôi Phi Nhung đau lòng khi dân mạng lan truyền thông tin không đúng về bệnh tình của mẹ Nhiều ngày qua có quá nhiều thông tin sai lệch về bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung gây hoang mang dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-tin-nhan-cuoi-cung-phi-nhung-gui-nhac-si-minh-khang-bong-dung-noi-diem-go-427461.html