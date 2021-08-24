SỐC: Từng sở hữu tài sản 'kếch xù', nay Phi Nhung thú nhận đang rơi cảnh 'trắng tay', tiền của tích cóp bao năm đã 'đổ' về đâu?

Nổi tiếng là nữ ca sĩ tài năng và giàu có khi sở hữu khối tài sản 'kếch xù' với mức cát-xê cao ngất ngưởng trong quá khứ, vì sao đến hiện tại Phi Nhung lại 'trắng tay'?

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình, những lời tâm sự của Phi Nhung về cuộc sống hiện tại đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong video được đăng tải, giọng ca “Bông điên điển” bất ngờ tiết lộ với siêu mẫu Xuân Lan về tình trạng “trắng tay” sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật của mình. Phi Nhung chia sẻ về cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Cụ thể, Phi Nhung chia sẻ: “Tôi nói thật, suốt vài chục năm qua tôi đi làm kiếm được rất nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng đến giờ vẫn chẳng có đồng nào trong tay. Nhiều người hỏi không biết tiền tôi kiếm đi đâu. Đơn giản là tôi đã đầu tư hết tiền vào các con nuôi của mình rồi. Nhưng tôi nhìn lại vẫn thấy mãn nguyện vì giờ 7, 8 đứa con nuôi của tôi đã lớn hết rồi. Hôm nọ dượng tôi mất, các con trai nuôi của tôi đều mặc áo hòa thượng tới đám tang để làm lễ thọ giới, trì tụng. Tôi ngồi nhìn đứa nào cũng lớn mà mừng, tự nhủ: “Trời ơi, đứa nào cũng to lớn, thì ra tiền của mình trong này hết rồi”. Tôi nghĩ, những đồng tiền mình làm ra đều bỏ hết cho các con nuôi và thành quả nhận được bây giờ là xứng đáng”.

Phi Nhung tiết lộ toàn bộ tiền kiếm được đã đầu tư hết vào các con - Ảnh: Internet Tính đến thời điểm này, Phi Nhung có tổng cộng 23 người con nuôi. Đa số các bé đều có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi cha, mồ côi mẹ, hay mồ côi cả cha lẫn mẹ. Giọng ca 7X tự tay chăm lo từ khi các con còn nhỏ đến khi trưởng thành 18, 19 tuổi. “Bà mẹ đông con nhất showbiz Việt” cho hay, bản thân rất nghiêm khắc và nuôi dạy các con theo cách riêng của mình, “thà tôi bị chửi chứ tôi không muốn con tôi khi bước ra đường bị người ta chửi hay là để người ta chê”. Phi Nhung được biết đến là một trong những nữ ca sĩ sở hữu tài sản 'kếch xù' - Ảnh: Internet Phi Nhung khẳng định, cô dạy con gái ruột mình thế nào thì dạy các con nuôi cũng giống như vậy, không có sự khác biệt. “Giống như Wendy, tôi dạy tất cả các con nuôi theo cách riêng của tôi, là phải tự lập, chỉn chu, thuần Việt. Ra ngoài tôi có thể không bằng ai vì còn nhiều người mẹ giỏi hơn tôi, nhưng tôi đã lo hết cho các con trong vòng tay mình rồi”, giọng ca hải ngoại chia sẻ.

Phi Nhung và con gái Wendy - Ảnh: Internet Những ngày vừa qua, Phi Nhung là tâm điểm gây chú ý khi là cái tên được đề cập đến trong một bài đăng lan truyền rộng trên mạng xã hội, xoay quanh việc gia đình nữ ca sĩ có người bị F0. Tuy nhiên, phía giọng ca “Bông điên điển” đã nhanh chóng có phản hồi, phủ nhận thông tin trên. Theo chia sẻ của quản lý, ca sĩ Phi Nhung chỉ bị cảm bình thường sau khi đi làm từ thiện về, vì sợ nhiễm bệnh nên cô đã chủ động liên hệ y tế phường xuống giăng dây. Sau khi test Covid-19 và nhận kết quả âm tính, dây phong tỏa được dỡ bỏ. Trước đó, dư luận chỉ trích Phi Nhung rất gay gắt vì cho rằng nữ ca sĩ chèn ép con nuôi. Ngoài ra, chuyện Phi Nhung và quản lý giữ tiền của Hồ Văn Cường trong 5 năm nhận làm mẹ nuôi cũng khiến không ít người bức xúc. Tuy nhiên, sau đó, đích thân Hồ Văn Cường và gia đình đã đứng ra xin lỗi, giải thích về sự việc và khẳng định gia đình nhờ phía Phi Nhung giữ tiền chứ không có chuyện chèn ép, bóc lột. Và mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, những ồn ào chưa hoàn toàn bị khép lại nhưng Phi Nhung vẫn khẳng định mình sống quanh minh chính đại, không làm sai nên không sợ người khác phá mình.

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