Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch

Tin tức giải trí 24/08/2021 12:29

Hải Băng gây xôn xao khi thông báo 'lại sắp đẻ' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Hải Băng khiến nhiều người xôn xao bàn tán với dòng trạng thái úp mở về việc mang bầu lần thứ 4, dù trước đó nữ ca sĩ từng cho biết cô đã triệt sản hậu sinh mổ 3 con trong thời gian ngắn. “Ai cũng chơi thử thách mùa này. Bạn đẻ được bao nhiêu bé? Khai thật? Em sắp đẻ nữa?” – Hải Băng bất ngờ viết.

Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây xôn xao của Hải Băng - Ảnh: FBNV

 Dòng trạng thái lấp lửng của Hải Băng khiến nhiều người hoang mang, không hiểu cô đang nói thật hay đùa. Dưới phần bình luận, dân tình ai cũng ngỡ ngàng đến không tin nổi vì trước đó Hải Băng từng cho biết cô đã triệt sản hậu sinh mổ 3 con trong thời gian ngắn. 

Khi một người hỏi:  "Thật luôn hả chị? Đợt chị thắt buồng trứng rồi mà vẫn bầu được hả chị?", Hải Băng cho rằng vẫn còn "2%" khả năng.

Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 2
Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 3
Nhiều đồng nghiệp bất ngờ trước thông báo của bạn - Ảnh: FBNV

 Ca sĩ Băng Di phải trầm trồ: "Trời ơi, phục mẹ quá!" sau khi biết được thông tin. Một người khác hỏi "Nữa hả Băng?", nữ ca sĩ thở dài: "Bác đừng sảng nhé, cũng tại dịch ý", như đang xác nhận việc mang thai. Thậm chí, Hải Băng còn tiết lộ với một người bạn sang năm 2022 sẽ sinh bé thứ 4. 

Tuy nhiên, sau tất cả những lời bàn tán từ dư luận, Hải Băng đã lên tiếng đính chính về thông tin mang bầu lần 4. Theo đó, dưới phần bình luận của bài viết, sau khi được một người gửi lời chúc mừng: "Lại thêm 1 cháu nữa rồi. Chúc mừng gia đình", bà xã Thành Đạt đã lập tức trả lời: "Đùa dai quá cũng kì. Em chờ làm cô thôi chứ hết đẻ được rồi". Như vậy, thông báo sinh con của Hải Băng trước đó hoá ra chỉ là một "cú lừa". Pha đính chính này của cô khiến nhiều người an tâm hơn bởi lần "vượt cạn" trước của bà xã Thành Đạt từng làm nhiều người lo lắng vì rất nguy hiểm.

Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 4
Hải Băng lên tiếng đính chính chuyện sinh con lần 4 chỉ là một trò đùa - Ảnh: FBNV

 Hải Băng kết hôn với Thành Đạt năm 2016, họ chào đón con chung đầu tiên năm 2017. Đến tháng 7/2018, nữ ca sĩ sinh bé thứ 2. Tháng 5/2019, Hải Băng sinh bé thứ 3. Sau khi vượt cạn lần 3, ca sĩ 8X quyết định làm thủ thuật thắt ống dẫn trứng ngay trong ca sinh mổ để hạn chế mang thai ngoài ý muốn.

Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 5
Tổ ấm hiện tại của Hải Băng - Ảnh: Internet

 Theo bà xã Thành Đạt, một số người không hiểu cho rằng triệt sản sau này sẽ ảnh hưởng đến thần kinh là sai lầm. "Các bạn nên hiểu triệt sản chẳng qua là chỉ buộc cái ống dẫn trứng lại chứ không cắt bỏ bất cứ gì trên bộ phận cơ thể. Thế nên thắt ống dẫn trứng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt, thần kinh của phụ nữ. Có một số trường hợp thai ngoài tử cung hay thai cả trong lòng tử cung do ống dẫn trứng có khả năng nối lại một cách tự nhiên chứ không phải triệt là được 100%. Mấy bạn chưa tìm hiểu và nói là triệt sản xong bị hâm, thần kinh làm Băng buồn cười quá", cô tâm sự.

Vừa gây sốc khi tuyên bố 'sắp đẻ nữa' dù đã triệt sản sau 3 lần sinh, Hải Băng lại bất ngờ 'quay xe', phán 1 câu chắc nịch - Ảnh 6
Bà mẹ 3 con nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh - Ảnh: Internet
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