Đây không phải là lần đâu tiên Hồ Ngọc Hà lên tiếng bảo vệ các con.

Thời gian gần đây, hình ảnh của hai nhóc tì Lisa – Leon nhà Hà Hồ Kim Lý nhận được đông đảo sự yêu thích của cư dân mạng. Từ ngày có hai nhóc tì, Hà Hồ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh các con trên trang cá nhân. Mới đây, Hồ Ngọc Hà livestream trò chuyện với khán giả. Đáng chú ý, cặp song sinh cũng được mẹ cho xuất hiện trên livestream này. Trong buổi trò chuyện, bé Leon khiến dân mạng "phát cuồng" khi thay đổi biểu cảm liên tục, hết cười lại mếu. Lisa thì có vẻ ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú với vẻ ngoài dễ thương của Lisa - Leon, một số tài khoản mạng lại có lời lẽ mỉa mai nữ ca sĩ.

Gia đình Hà Hồ, Kim Lý và 2 nhóc tì Lisa – Leon - Ảnh: FBNV

Theo đó, họ cho rằng việc Hồ Ngọc Hà đưa các con lên livestream giới thiệu mỹ phẩm nhằm mục đích thu hút sự chú ý của khán giả, đồng thời nhận định hành động của nữ ca sĩ là "hành hạ con". Trước những lời lẽ gay gắt, Hồ Ngọc Hà đanh thép đáp trả. Cô nói rằng việc cho 2 bé Lisa - Leon lên sóng là do người hâm mộ yêu cầu, không có chuyện hành hạ con như một số lời thêu dệt. "Lisa và Leon được lên sóng là vì các cô chú yêu cầu, chứ Hà không hành hạ các con nhé", bà xã Kim Lý giải thích.

Bé Leon được mẹ cho lên livestream - Ảnh: FBNV

Hà Hồ bức xúc đáp trả khi bị nói lợi dụng các con - Ảnh: FBNV

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà thể hiện sự bức xúc khi bị nghi lợi dụng cặp song sinh. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng lên tiếng cho rằng một số khán giả có cái nhìn khắt khe với mọi thứ. Hồ Ngọc Hà khẳng định không quan tâm tới giá trị ảo như like, view... Việc nữ ca sĩ đăng ảnh các con chỉ nhằm mục đích lưu giữ kỷ niệm, những hình ảnh đẹp. "Cứ việc mình mình làm đi các bác. Hãy nhìn nụ cười của con trẻ mà hiểu rằng cuộc đời này cứ vô tư nhìn nhận mọi việc tích cực là tự nhiên nó thanh thản và vui. Nhìn đâu cũng thấy rác quanh mình là thúi hoắc rồi nè. Mà mấy đứa nhỏ có được yêu thương cũng là niềm hạnh phúc của má nó mà. Không lẽ nó nhiều like hơn em mà em ghét. Dăm ba cái like, cái view nó không vui lâu bằng việc cuộc sống mình có đủ đầy và hạnh phúc thật sự hay không. Những thứ ảo mãi mãi là ảo thôi", Hồ Ngọc Hà bộc bạch.

2 nhóc tì Lisa – Leon nhận được đông đảo sự yêu thích của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-hanh-ha-cap-song-sinh-cau-like-ban-hang-ha-ho-noi-doa-dap-tra-do-cac-co-chu-yeu-cau-nhe-412685.html