Hôn nhân của Thùy Lâm hiện vô cùng viên mãn khi họ có hai thiên thần nhỏ "đủ nếp, đủ tẻ". Con đầu lòng của Hoa hậu là bé Su, chào đời năm 2010. Ba năm sau, Thùy Lâm hạ sinh con thứ hai là một bé gái và đặt biệt danh là "Mon".

Hiếm hoi được mẹ cho lên sóng, con trai Thùy Lâm (tên ở nhà thường gọi là bé Su) gây ngỡ ngàng với ngoại hình lớn phổng phao ở tuổi 11. Nhóc tỳ còn được nhận xét "rất ra dáng", sở hữu gương mặt điển trai, đường nét rất giống bố.

Bé Su giờ đây đã rất ra dáng và sở hữu gương mặt điển trai. Cậu bé 9 tuổi được nhận xét là rất giống bố.

Cuộc sống hôn nhân kín tiếng của Hoa hậu Thùy Lâm luôn khiến dư luận tò mò. Vì vậy, những khoảnh khắc đáng yêu của "quý tử" và "tiểu công chúa" nhà Thùy Lâm mỗi khi được mẹ chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Gương mặt của bé Mon được nhận xét là thừa hưởng nhiều đường nét từ người mẹ Hoa hậu

Thùy Lâm từng là một diễn viên, ca sĩ. Năm 2008, cô xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành được vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Sau khi kết hôn, Thùy Lâm quyết định lùi về sau chăm sóc cho chồng và làm tròn nghĩa vụ của một người vợ và người mẹ.

Thùy Lâm khẳng định, cô theo đuổi sự hoàn hảo, xem “tề gia” là công việc nghiêm túc. Vì thế, công việc chính của cô là làm mẹ. Người đẹp tự hào cho rằng việc quán xuyến gia đình, cũng như quán xuyến việc kinh doanh cùng chồng là đam mê của mình.

Khi rảnh rỗi, cô dành nhiều thời gian để chơi đùa cùng con, dạy dỗ chuyện học hành, cư xử cũng như san sẻ tâm sự với chồng. Người đẹp tận hưởng đam mê làm mẹ, làm vợ mỗi ngày.

"Nhiều người vẫn bảo thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá, cuộc sống chỉ quanh ra quẩn vào với chồng con rồi tối thì đi ngủ rất sớm… nhưng tôi lại vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại này. Mọi thứ đều bình yên, hạnh phúc bên chồng và hai con", Hoa hậu từng tâm sự.

Nhan sắc Thùy Lâm ở tuổi 33

Hiện tại, dù đã là bà mẹ 2 và đang ở ngưỡng tuổi U40 nhưng Thùy Lâm vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.