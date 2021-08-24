HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì?

Hậu trường 24/08/2021 10:58

Một thời gian dài, Diệp Lâm Anh không còn xuất hiện bên ông xã làm dấy lên tin đồn ly hôn.

Khuya qua (23/8), khắp cõi mạng rộ lên thông tin một sao nữ nổi tiếng đa năng và từng tham gia một chương trình vận động với lịch trình di chuyển khắp bản đồ Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động, người đẹp hẹn hò và kết hôn với một thiếu gia đất Sài thành. Cặp đôi có một đám cưới hoành tráng, riêng số tiền chi cho hoa cưới đã là 1,3 tỷ. Ngày diễn ra hôn lễ, mỹ nhân còn để lộ vòng 2 lùm xùm, như đã mang thai được vài tháng. Tuy nhiên, sau vài năm chung sống hạnh phúc, sao nữ này cùng chồng đã có những rạn nứt. Khoảng nửa năm trở lại đây, không còn thấy hình ảnh chồng thiếu gia xuất hiện bên mỹ nhân này. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu khoe ảnh mình và các con.

HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì? - Ảnh 1
Cư dân mạng gọi tên "Diệp Lâm Anh" trước tin đồn ly hôn - Ảnh: Internet

 Trước tin đồn này, nhiều cư dân mạng đã dự đoán danh tính của sao nữ nói trên là người mẫu - diễn viên - ca sĩ Diệp Lâm Anh. Cô có quá nhiều điều trùng hợp với mô tả. Điển hình như việc người đẹp này từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2010 và Cuộc Đua Kỳ Thú 2013. Cô có mối tình khá đình đám với thiếu gia Đức Phạm. Vào năm 2018, Diệp Lâm Anh tổ chức hôn lễ với chồng thiếu gia và để lộ vòng 2 lùm xùm. Càng trùng khớp khi riêng số tiền chuẩn bị hoa cưới của cặp đôi được công khai là 1,3 tỷ đồng.

HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì? - Ảnh 2
Tổ ấm của Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

 Sau kết hôn, họ chào đón hai thiên thần nhỏ: Boorin (năm 2018), B.Boy (2019). Tuy nhiên, nửa năm qua, thiếu gia Nghiêm Đức được cho không còn xuất hiện bên Diệp Lâm Anh tại các sự kiện hay trên mạng xã hội. Trong ảnh đón tuổi mới hôm 22/8 được đăng tải trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh cũng chỉ chụp hình cùng một cô gái khác và các con.

HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì? - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh đăng hình đón tuổi mới, song không thấy bóng dáng của chồng bên cạnh - Ảnh: FBNV

 Trước thông tin Diệp Lâm Anh ly hôn chồng đại gia được lan truyền khiến dân tình xôn xao, mới đây, chia sẻ trên Ione, anh Dũng - quản lý của Diệp Lâm Anh - cho biết chuyện tình cảm là việc riêng tư nên anh sẽ không phát ngôn thay Diệp Lâm Anh về vấn đề này. Nhưng anh khẳng định tin đồn trên là không chính xác. "Diệp Lâm Anh hiện giờ vẫn đang ở với gia đình nhà chồng và rất hạnh phúc. Không có chuyện cô ấy ly hôn. Cô ấy chưa có một phát ngôn chính thức nào về chuyện hôn nhân, gia đình nên tất cả thông tin lan truyền hiện tại là thất thiệt", anh nói.

Lý giải việc ông xã không xuất hiện trong những bức ảnh đón tuổi mới của Diệp Lâm Anh, anh Dũng cho biết trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP HCM, nữ diễn viên hạn chế khoe ảnh rình rang đón tuổi mới. Cô chỉ chụp hình cùng chị dâu và các con làm kỷ niệm. "Diệp Lâm Anh trước giờ cũng ít chia sẻ về ông xã. Có những quảng cáo mời cả hai vợ chồng xuất hiện nhưng gia đình cô ấy hầu như từ chối. Rất hiếm khi chồng của Lâm Anh xuất hiện trước truyền thông", anh nói

Hiện những thông tin này đang khiến những người hâm mộ xôn xao trong khi chính chủ vẫn giữ im lặng.

HOT: Mạng xã hội 'bùng nổ' tin đồn Diệp Lâm Anh đã ly hôn chồng thiếu gia, phía 'chính chủ' nói gì? - Ảnh 4
Hiện Diệp Lâm Anh vẫn chưa lên tiếng trả lời trước những tin đồn này - Ảnh: Internet
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