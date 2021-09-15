Nhiều ngày qua có quá nhiều thông tin sai lệch về bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung gây hoang mang dư luận.

Kể từ khi nữ ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị bệnh Covid-19, đã có rất nhiều thông tin cập nhật về tình hình của giọng ca "Sông quê". Tuy nhiên, bên cạnh nhưng tin tức chính xác thì lại có rất nhiều trang mạng đồn thổi sai sự thật về tình hình sức khỏe của Phi Nhung gây hoang mang dư luận. Gần đây nhất chính là việc Phi Nhung được cho là đã bắt chuyên cơ về Mỹ để điều trị bệnh. Mới đây, trên trang cá nhân của con nuôi Phi Nhung đã viết dòng trạng thái kèm với hình ảnh của nữ ca sĩ. Người này chia sẻ mọi người nên tìm đọc những thông tin chính xác vì những tin đồn sẽ khiến cho người thân lo lắng tột độ.

Bài đăng của con gái nuôi Phi Nhung. Được biết, những thông tin liên quan đến ca sĩ Phi Nhung hiện tại được người mẫu Xuân Lan và danh hài Việt Hương cập nhật đầy đủ và chính xác. Đây chính là hai nghệ sĩ đã luôn túc trực bên giọng ca "Bông điên điển" trong suốt hơn 2 tuần điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại, con gái ruột Wendy của Phi Nhung không thể bay về Việt Nam để ở bên mẹ. Được biết, cô bé đã làm giấy ủy quyền cho Việt Hương trực tiếp tại Việt Nam.

Con gái Phi Nhung đang ở Mỹ và chưa thể về Việt Nam. Nói về những tin đồn thất thiệt về tình hình sức khỏe của Phi Nhung, Việt Hương chia sẻ: "Các bác sĩ hiện đang rất bận rộn để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nên sẽ không có thời gian để thông tin… Với lại, nguyên tắc của bệnh viện là thời điểm này không cung cấp thông tin gì cho ai, trừ người thân của bệnh nhân. Nói vậy là ảnh hưởng cho các bác sĩ lắm. Nếu tạc tượng được cho các bác sĩ tuyến đầu tui cũng làm. Mang ơn lắm. Tui cúi đầu cảm ơn họ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nuoi-phi-nhung-dau-long-khi-dan-mang-lan-truyen-thong-tin-khong-dung-ve-benh-tinh-cua-me-424217.html