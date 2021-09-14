Ông xã Hòa Minzy làm gì mà bị vợ 'càu nhàu' thế này?

Tin tức giải trí 14/09/2021 08:00

Anh cũng bức xúc khi hình ảnh của mình bị sử dụng vô tội vạ trên các ứng dụng hẹn hò.

Mới đây, trên trang cá nhân của ông xã Hòa Minzy đã đăng bài viết nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, nam doanh nhân chia sẻ: "Lạy các bố ạ! Đừng lấy ảnh tôi mà chơi mấy cái app này, vợ tôi càu nhàu nhức tai lắm mấy bố ạ".

Ông xã Hòa Minzy làm gì mà bị vợ 'càu nhàu' thế này? - Ảnh 1
 Bức ảnh chồng Hòa Minzy đăng kèm

Có vẻ như "Bố Hải" của bé Bo đã rất phiền vì liên tục bị những tài khoản mạng xã hội sử dụng hình ảnh cá nhân trên một ứng dụng hẹn hò. Điều này đã khiến không chỉ riêng anh và cả vợ là Hòa Minzy cũng phải "càu nhàu".

Ông xã Hòa Minzy làm gì mà bị vợ 'càu nhàu' thế này? - Ảnh 2 

Được biết chồng Hòa Minzy là hủ một công ty phân bón lớn tại thị trường miền Tây dù tuổi đời còn trẻ. Hiện tại anh đang bị "mắc kẹt" tại Úc vì tình hình dịch Covid-19 còn căng thẳng nên chưa thể về nhà. Cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng được đông đảo khán giả quan tâm, đặc biệt là cậu con trai có biệt danh "Bo Thúi" khiến cho netizen "mê mẩn" trong suốt thời gian vừa qua.

Ông xã Hòa Minzy làm gì mà bị vợ 'càu nhàu' thế này? - Ảnh 3
 Khoảnh khắc hai mẹ còn Hòa Minzy phải nói chuyện qua màn hình khi bố Hải bị 'kẹt' tại Úc.

Sự việc được chồng Hòa Minzy đăng tải cũng nhận được sự chú ý không kém, đa số bình luận đều cho rằng "anh Hải" (chồng Hòa Minzy) sẽ "tới công chuyện" với nữ ca sĩ cho mà xem.

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