Ảnh hưởng mưa bão, 37 người đi rừng bị mất liên lạc tại Thừa Thiên Huế

Đời sống 13/09/2021 17:39

Hiện tại chính quyền địa phương đã liên lạc được 8 người trong số 45 người còn đang ở trong rừng.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Đông, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn huyện đã có mưa to. Trong đó, lượng mưa đo được tại thị trấn Khe Tre từ 14 giờ ngày 10/9 đến 8 giờ ngày 12/9 là 311,6 mm.

Theo thông tin từ báo Pháp luật và bạn đọc, cũng trong sáng ngày 12/9 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đưa thông tin hiện đang có 45 người đang ở trong rừng. Trong đó, có 8 người đã được chính quyền kết nối, liên lạc và hiện họ đã có nơi trú ẩn an toàn. Còn lại 37 người vẫn chưa liên lạc được.

Ảnh hưởng mưa bão, 37 người đi rừng bị mất liên lạc tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 1 

Theo thông tin thu thập được, họ là những người dân sinh sống tại các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Lộ. Những người này tập trung theo nhóm vào rừng làm rẫy từ nhiều ngày trước, trong đó có 2 nhóm đã trở ra. Theo thông tin từ Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, thực tế việc những người dân thường hay đi làm rừng vào mùa mưa lũ không phải là chuyện hiếm có với các địa phương này. 

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