Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh

Đời sống 13/09/2021 11:50

Nhiều người cho rằng "cô dâu Nam Định" hẳn là cô gái sung sướng nhất Việt Nam.

Còn nhớ mạng xã hội Việt được phen xôn xao với thông tin đám cưới "siêu khủng" tại Nam Định. Đó là đám cưới "dát vàng" đúng nghĩa đen, vợ chồng Thu Hương - Năng Tĩnh "gây choáng" vì của hồi môn lên đến 200 cây vàng, phụ kiện tổng giá trị 600 triệu đồng, đồng hồ hiệu Sarcar 280 khoảng 6,5 tỷ đồng, 2 sổ đỏ và dàn siêu xe rước dâu toàn Rolls-Royce Phantom và Benle. 

Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh - Ảnh 1

Đã gần 2 năm kể từ khi đám cưới "bạc tỉ" diễn ra, dân mạng vẫn còn tò mò về cuộc sống của vợ chồng Thu Hương - Năng Tĩnh giờ ra sao. 

Được biết, giờ đây gia đình của đôi vợ chồng nổi tiếng đã có thêm thành viên mới đó chính là bé Hannah Đinh Gia Hân. Hình ảnh con gái được Thu Hương đăng tải trên trang cá nhân khiến cho dân mạng chú ý, nhất là cơ ngơi lộng lẫy phía sau công chúa nhỏ.

Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh - Ảnh 2

Trong tiệc thôi nôi gần đây của bé Hannah Đinh Gia Hân, netizen tiếp tục bị choáng với những hình ảnh được gia đình đăng tải. Được biết, bữa tiệc cũng hoành tráng không kém, từ dàn nhạc giao hưởng cho đến quà tặng vàng miếng "mê từ cái nhìn đầu tiên", không gian tổ chức cực xa hoa, lộng lẫy,...

Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh - Ảnh 3
Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh - Ảnh 4
 Cận cảnh quà tặng vàng miếng tại tiệc thôi nôi con gái đầu lòng.

Thu Hương viết: "Con là Hannah Đinh Gia Hân. Con chính là hồng ân, là món quà tuyệt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho ba mẹ. Cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, cảm ơn con vì đã là con gái của ba mẹ. Ba mẹ có thể không hoàn hảo nhưng ba mẹ hứa những điều hoàn hảo nhất trên thế giới này ba mẹ sẽ mang đến cho con. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của ba Tĩnh, mẹ Hương. Ba mẹ yêu Hannah".

Bên cạnh tiệc thôi nôi gây chú ý thì cuộc sống của nàng dâu nhà hào môn Thu Hương cũng khiến khán giả xuýt xoa với loạt ảnh du lịch sang chảnh, đồng thời cô còn thường xuyên được chồng tặng quà tiền tỉ đáng mơ ước.

Cuộc sống của cô dâu '200 cây vàng' ở Nam Định khiến nhiều người xuýt xoa: Đồng hồ tiền tỷ, du lịch siêu sang chảnh - Ảnh 5
 Cuộc sống đầy viên mãn của cô dâu Nam Định khiến nhiều người ao ước.
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