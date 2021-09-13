Sao nhí một thời của 'Gia đình phép thuật' trở thành bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Chủ nhân vai diễn "Phù thủy Ma Suri" trong "Gia đình phép thuật" đã có những chia sẻ về việc xông pha tuyến đầu chống dịch.

Gia Kỳ - nam diễn viên "nhí" cách đây 10 năm đã khiến cho khán giả mê mẩn với vai diễn "Phù thủy Ma Suri" trong bộ phim truyền hình ăn khách "Gia đình phép thuật". Bẵng đi một thời gian khá lâu, khán giả không còn nhìn thấy Gia Kỳ xuất hiện trước công chúng. Sở hữu "bệ phóng" lớn, tưởng chừng nam diễn viên "nhí" sẽ tiếp tục phát triển con đường diễn xuất thì sau đó Gia Kỳ gây bất ngờ vì anh muốn chuyên tâm vào con đường học vấn hơn.

Hình ảnh Gia Kỳ trong bộ phim "Gia đình phép thuật". Hiện tại, Gia Kỳ đã tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và anh công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trước khi được cử xuống Bệnh viện Hồi sức COVID-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2) trong đợt dịch này. Được biết, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, thời điểm đó Gia Kỳ vẫn còn là sinh viên năm 6. Anh đã chủ động đăng ký trở thành tình nguyện viên trực tổng đài 115 khi TP.HCM giãn cách đợt 1. Sau khi chính thức tốt nghiệp, Gia Kỳ trở thành bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, hiện tại nam cựu diễn viên đang là bác sĩ điều trị F0.

Gia Kỳ chia sẻ rằng anh chuyên khoa ngoại niệu, do đó khi mới bắt đầu công việc tại hồi sức khiến anh cảm thấy "sốc" và hơi "ngộp". Tuy nhiên, anh cũng đã nhanh chóng làm quen công việc và hiện tại Gia Kỳ đã là bác sĩ khám và cho thuốc từ 6-8 bệnh nhân mỗi ngày. Đồng thời, anh được phân công theo dõi 70 ca bệnh và thực hiện kíp trực, đo nồng độ oxy rồi báo cáo lại tình trạng của các bệnh nhân. Thông tin này khiến cho đông đảo khán giả không khỏi bất ngờ vì "ở ẩn" gần chục năm, giờ đây một diễn viên "nhí" đã trở thành bác sĩ tuyến đầu chống dịch đầy dũng cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-nhi-mot-thoi-cua-gia-dinh-phep-thuat-tro-thanh-bac-si-tuyen-dau-chong-dich-423853.html