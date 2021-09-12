Nữ vũ công nổi tiếng bị ép tạo dáng 18+ trên show truyền hình: 'Trông như chúng tôi đang làm ngành vậy!'

Phần thi này đã ngay lập tức khiến các thí sinh "mắt chữ A mồm chữ O" vì sốc. Theo đó, nội dung của các thử thách sẽ không được tiết lộ từ trước, do đó điều này đã khiến cho Top 5 chung cuộc bất ngờ và cũng không kém phần ngượng ngùng. Ngay sau chương trình lên sóng, netizen đã có phản ứng dữ dội với thử thách phản cảm này.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội đang xôn xao về một chương trình truyền hình thực tế chứa nội dung phản cảm, đó chính là "Nữ hoàng quyến rũ". Được biết, những thí sinh xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc sẽ tham gia thử thách tạo dáng chụp ảnh hơi hướng 18+ như mẫu ảnh người Nhật Natsumi Hirajima.

Mới đây, một thí sinh trong Top 5 chính là nữ vũ công nổi tiếng Kim Anh đã chia sẻ cảm xúc của cô về phần thi nói trên. Cô nhớ lại khoảnh khắc ghi hình tại Nhật Bản và thốt lên "kinh lắm". Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Anh tiết lộ rằng cô bị sốc vì không hợp với gu Nhật, dù vậy nhưng việc tạo dáng chụp ảnh như vậy bên xứ sở mặt trời mọc được xem là bình thường. Nữ vũ công cũng chia sẻ cô và các thí sinh khi mặc bikini chụp ảnh đã rất ngượng, chân tay thì cứ lóng ngóng, không tự nhiên.

Vũ công Kim Anh bị ép tạo dáng chụp ảnh 18+.

Sau khi chụp xong Kim Anh và các thí sinh có nói với ê-kíp rằng: "Anh chị có gì chỉnh sửa giúp tụi em. Tụi em không quen chụp kiểu này, lỡ người nhà xem thấy thì rất kỳ". Thế nhưng những hình ảnh được lên sóng cũng không khác mấy, Kim Anh bức xúc: "Những góc quay của tập đó rất ghê, trông như chúng tôi đang làm 'ngành' vậy".