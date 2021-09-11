'Cà khịa' Công Vinh chưa đủ, Pha Lê tiếp tục đăng bài ám chỉ 'ai đó' sau mùa lũ tự nhiên giàu

Nữ ca sĩ đăng tải một đoạn tin nhắn trò chuyện cùng với một người bạn được dân mạng nghi ngờ nhắc đến vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên.

Lùm xùm của Công Vinh - Thủy Tiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê lại tiếp tục đăng tải một bài viết được dân mạng cho rằng cô đang ám chỉ vợ chồng C.V - T.T.

Cụ thể, bài đăng này nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh được cho là đoạn trò chuyện giữa cô và một người bạn, cả hai đang nhắc đến "ai đó" mà mọi người đều có thể đoán được. Pha Lê viết trên trang cá nhân: "Sau mùa lũ tự nhiên giàu… nghe sao mà cay đắng".

Dòng trạng thái gây chú ý của Pha Lê.

Một người bạn của cô đã mở đầu câu chuyện với đoạn tin nhắn có nội dung: "Sao anh ghét vợ chồng *** *** thế không biết". Ngay khi nhận được tin nhắn, Pha Lê liền đáp: "Hahaha sao anh lại nhắn cho em, anh ghét nó anh phải nhắn nó chứ". Cuối đoạn trò chuyện, người bạn này còn tiết lộ: "Ngày xưa thì xách dép cho anh, không hiểu sao sau mùa lũ nó giàu thế, cá độ một trận 500 triệu - 1 tỷ".

Dù vẫn chưa biết chính xác đoạn hội thoại kia có phải đang ám chỉ vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hay không, đồng thời nội dung tin nhắn vẫn chưa được xác thực, nhưng bài đăng này của Pha Lê lại nhận được sự chú ý "khủng" từ netizen.

Trước đó, Pha Lê có màn "đá xéo" Công Vinh, cho rằng "chân sút" hàng đầu Việt Nam là "thằng giẻ rách" trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-khia-cong-vinh-chua-du-pha-le-tiep-tuc-dang-bai-am-chi-ai-do-sau-mua-lu-tu-nhien-giau-423652.html