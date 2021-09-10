Hậu ồn ào đăng bài 18+, Noo Phước Thịnh tung ảnh mới 'xôi thịt' không kém khiến Mai Phương Thúy phải để lại bình luận?

Tin tức giải trí 10/09/2021 18:28

Dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cặp đôi Noo Phước Thịnh - Mai Phương Thúy vì tương tác cực ngọt của cả hai.

Cách đây chưa lâu, Noo Phước Thịnh đã vướng phải tranh cãi dữ dội khi anh đăng tải một bài viết với từ ngữ đậm 18+. Sau khi nhận phải hàng tá "gạch đá" từ cộng đồng mạng, nam ca sĩ "Chờ ngày mưa tan" đã phải lên tiếng xin lỗi về bài đăng nói trên.

Hậu ồn ào đăng bài 18+, Noo Phước Thịnh tung ảnh mới 'xôi thịt' không kém khiến Mai Phương Thúy phải để lại bình luận? - Ảnh 1 

Mới đây, Noo Phước Thịnh tiếp tục khoe ảnh trên trang cá nhân, lần này nam ca sĩ "bắt trend"#howmuchhaveyouchangedchallenge, khoe ảnh "ngày ấy - bây giờ" được đông đảo dân mạng quan tâm. Cụ thể, Noo Phước Thịnh chia sẻ ảnh từ năm 2011 và ảnh 2021, khoảng cách 10 năm đã giúp nam ca sĩ "xôi thịt" lên trông thấy. Giọng ca "I'm still loving you" còn không quên sử dụng biểu tượng "yum" (ngon) ghép vào vị trí nhạy cảm trên cơ thể.

Bài đăng này tiếp tục nhận được sự chú ý "khủng" của dân mạng. Đa số mọi người đều để lại bình luận khen ngợi màn "dậy thì thành công" của Noo Phương Thịnh. Đáng chú ý, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn để lại bình luận ngay dưới bài đăng của "người yêu tin đồn", nàng Hậu viết: "Gầy đẹp"

Hậu ồn ào đăng bài 18+, Noo Phước Thịnh tung ảnh mới 'xôi thịt' không kém khiến Mai Phương Thúy phải để lại bình luận? - Ảnh 2
Mai Phương Thúy bình luận dưới ảnh của Noo Phước Thịnh. 

Màn tương tác của cả hai lại một lần nữa làm cơ sở để người hâm mộ "đẩy thuyền". Trước đó Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy được cho là có tình cảm với nhau và thông tin này vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.

Hậu ồn ào đăng bài 18+, Noo Phước Thịnh tung ảnh mới 'xôi thịt' không kém khiến Mai Phương Thúy phải để lại bình luận? - Ảnh 3 
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